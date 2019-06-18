Коаліція і опозиція: хто куди піде в новому парламенті

Якщо говорити про формат коаліції, опозиції і ситуативних союзів у Верховній Раді нового скликання, то необхідно відразу зробити уточнення щодо термінів.

Когда у нас появится Верховная Рада нового созыва. Понятно, что дать точный прогноз по решению Конституционного суда в Украине слишком рискованная задача, да и реакцию президента, к которому за месяц мы еще не до конца привыкли тоже предсказывать сложно. Очень похоже, что тема внеочередных выборов постепенно уйдет в историю, депутаты выиграют суд у президента и Указ о роспуске Верховной Рады будет признан неконституционным.

Косвенные признаки такого отношения поступают от всех политических сил, в том числе и от президентской «Слуга народа». Не успевают – и этим все сказано. И, как вы понимаете, я сейчас совсем не о формальных процедурах. Просто список, округа, союзы и противники – все требует более «вдумчивой проработки». Так что я сейчас бы высказался в пользу осеннего сценария с вероятностью 60% против 40% за июльские выборы. Но, на состав основных игроков это принципиально не повлияет. Перспективные роли в Верховной Раде уже распределены – на выборах будет уточнен исключительно количественный состав фракций и, что в этот раз не менее важно, депутатских групп. Как формальных, так и ситуативных. Последние даже важнее при ключевых голосованиях. Скучно не будет до следующих внеочередных выборов. Ну, не будем сразу весь сценарий.

Итак, уже очевидно, что коалиция будет сформирована вокруг президентской партии. Сразу предупреждаю – в 50% Слуги народа я не верю и вам не советую. 73% Зеленского во втором туре это голоса против Порошенко и сейчас они возвращаются к старым политическим силам, либо выбирают более близких новых. Даже 40% для Зеленского будут феноменальным результатом. Летом его избиратель на отдыхе, а в конце октября уже будет задавать резонные вопросы – почему не прекратилась эпоха бедности. Резонные вопросы раздраженным тоном. Так что при любом сценарии Слуга народа получает самую большую фракцию, но не большинство. Можно попробовать дотянуть до 226 с помощью мажоритарщиков, но и тут шансы невелики. Так что требуется реальный партнер. И это не ЕС (БПП-обновленный). И не Партия регионов с новыми вывесками. Об этом Зеленский предупредил сразу.

Не нужно иметь инсайдерской информации (хотя она уже есть), а достаточно простого анализа, чтобы говорить о том, что коалиция в ВР будет сформирована из Слуги народа и партии «Голос» Святослава Вакарчука. Задекларированные цели и задачи совпадают. Как минимум на уровне планов. В обеих партиях обещают новые лица и отсутствие олигархов. Правда, представленная команда Вакарчука выглядит более «новой» и при этом гораздо более грамотной. Но у Зеленского приличная фора. Так или иначе, но этот формат коалиции самый логичный в концепции новых лиц, а «Голос» выступит гарантом сохранения проукраинского и проевропейского уровня. Вздумает президентская фракция «пошалить» с капитуляцией, российским газом и прямыми переговорами с сепаратистами – развал коалиции и внеочередные выборы.

Оппозиция уже определена, она разделится на «внятную» и «невнятную». Последняя – ЕС (БПП). Им сам Бог велел быть оппонентами Зеленского, но на протяжении первого месяца после инаугурации нового президента мы не услышали от БПП ничего внятного, кроме жалоб, что МИД для речи Зеленского в Брюсселе использовал абзац из прошлого текста Порошенко. Такая себе «жесткая оппозиция». И избиратель это уже видит.

Самой жесткой оппозицией Зеленскому уже точно станут «радикалы» Олега Ляшко. Они уже критикуют президента на всех площадках, сам Олег Ляшко подарил Зеленскому Конституцию, добивался прямой трансляции встречи лидеров фракций, требовал от президента общаться на украинском и «тролил» с велосипедом. Зная беспокойный характер Олега Валериевича и его умение ярко комментировать любые события можно уверенно сказать – «прилетать» пропрезидентской коалиции будет постоянно за любой прокол. И не только в Верховной Раде.

«Народный фронт», к сожалению, не идет партийным списком. Но часть команды идет по спискам союзников, плюс часть по мажоритарке. Эта группа не будет в оппозиции «ради оппозиции», но любая попытка слива украинских интересов Кремлю или отмена реформ Яценюка (тот же отказ от российского газа, медицинская, образовательная) – моментально будут превращать «фронтовиков» в жесточайшую оппозицию.

«Батькивщина» Юлии Тимошенко в этом раскладе остается не у дел. Премьерство Зеленский Юлии Владимировне точно не отдаст. Он слишком долго следил и высмеивал украинскую политику, чтобы быстро забыть о печальной участи Ющенко, сделавшего Тимошенко премьером. Не станет рисковать. Возможно «Батькивщина» удовольствуется должностями нескольких министров и замов, войдет в коалицию, но ближе к выборам громко хлопнет дверью, чтобы бороться в качестве оппозиционной силы на местных выборах 2020 года. Или пойдет по этому пути сразу.

А мажоритарщики? А что мажоритарщики? Те, кто не привязан к партиям будут в свободном плане. У каждого свой округ, свои интересы и свои запросы. По мере удовлетворения последних будут входить в коалицию или просто поддерживать голосованием. Или нет. В каждой конкретной ситуации – отдельное решение.

Джерело: Информатор

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