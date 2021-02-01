Кремль готує на Донбасі «отруйний пиріжок»

Ті, хто на момент окупації йшов до першого класу, і всі ці роки отримував повноцінну промивку мізків «російським милом» – скоро підуть в інститути...

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То, что умные враги делают уже давно, их идеологические соратники с интеллектом на уровне удобрения выдвигают в качестве лозунгов. Я могу только поддерживать эти громкие заявления – может, так до многих лучше дойдет неприятная реальность. Тут на так называемом форуме «русский Донбасс» отличился один «донбасский ученый». Некто Андрей Яковенко – «проффессор» Луганского университета имени Даля. И по совместительству героический защитник будущего «русской цивилации». Да, вы смеетесь, а она существует. Пусть не прирамиды или письменность с математикой, но оставит после себя что-то историческое. Памятник петуху, например. Если не растает весной, конечно. Но, вернемся от легкого стеба к страшной реальности, о которой верноподданнически заявил московским гостям «проффессор» и «донбасский ученый».

Этот самый Андрей Яковенко озвучил идею, что идеологию «русского мира» в сознание жителей оккупированных территорий нужно вколачивать с детского сада. Потому что школьников тоже нужно воспитывать, студентов и взрослых самом собой, но именно психика дошкольников наиболее восприимчива к такому внушению. В качестве примера «донбасский ученый» приводит практику советской пропаганды. Мог бы, конечно, расширить базу примеров за счет «Гитлерюгенда», «Красных кхмеров», но то ли общая эрудиция не настолько широка, то ли по идеологическим соображениям воздержался. Но можно не сомневаться, что эта концепция получит самое широкое распространение в ОРДЛО. Потому что она уже давно работает.

Территории оккупированы уже семь лет и все это время машина пропаганды работает на полную катушку. Параллельно со «стокгольмским синдромом», кстати. Те, кто на момент оккупации шел в первый класс, и все эти годы получал полноценную промывку мозгов «русским мылом» – скоро пойдут в институты. Школьникам постарше, нынешним студентам, тоже успели вложить в головы достаточно яда. Ну и детсадовским воспитанием занимаются еще с тех пор достаточно активно. Все эти уроки памяти разных Гиви и Моторол, постоянное чествование всего их пантеона уголовных «героев», рассказы про страшных «бандеровцев» с «правосеками». Встречи с «ветеранами борьбы за свободу против страшных укропов». Вся эта машина по консервированию яда работает даже мощнее, чем военная.

Добавьте к этому еще один элемент мозаики, про который я писал еще в 2015 или 2016 году, уже точнее не скажу? Зачем в ОРДЛО так активно вербовали местное «ополчение» и бросали его на украинские позиции. Регулярная российская армия справлялась лучше, да и наемники воевали гораздо эффективнее и с меньшими потерями, чем эта завербованная на месте, пропитанная спиртом и наркотой «смазка для штыка». Да просто боевые качества этого «ополчения» кураторов не интересовала от слова совсем. Уже тогда они готовились к тому, что рано или поздно придется уходить и возвращать Донбасс Украине.

Значит, нужно превратить его в ядовитый пирожок. Который Украина не сможет переварить. То есть должно быть как можно больше местных, повязанных украинской кровью. Как можно больше семей, в которых кто-то воевал против Украины, был ранен или убит именно украинскими военными. То есть сделать как можно больше «консерв», которые уже в Украине и с украинским гражданством будут ненавидеть свою страну. Не будут считать ее своей, проще говоря. И промывание мозгов дошкольникам, школьникам и студентам прекрасно укладывается в эту подлую концепцию впихивания в Украину этого «ядовитого пирожка». Так что ничего нового «донбасский ученый» внимательному зрителю не открыл. Все это уже давно делается более умными и менее болтливыми врагами. А теперь вопрос уже к нам: Сможем ли мы переварить эти консервы? С какими потерями? И что нам делать с этим счастьем, раз уж мы понимаем масштабы угрозы?

Джерело: site.ua

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