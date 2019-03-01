Міжнародна спільнота знову послала Росію у відомому напрямку

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров

Все дуже просто і логічно: мити руки після туалету, не їсти брудні овочі, не включати росіян в міжнародні місії

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Истерика, которую закатила Россия и ее «дорогие друзья» в европейских структурах и общественных организациях закончилась полным провалом. То есть норка оказалась пустой и совершенно зря Путин звонил Макрону и жаловался на Украину. Здравый смысл и уважение украинцев к гигиенте победили прямолинейные лоббистские усилия сторонников российского абсурда. Нам в копилку еще одна скромная внешнеполитическая перемога.

Итак, вчера вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине», предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах 2019 в Украине. Согласно нормам официальным наблюдателем не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом; лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным ВР государством-агрессором или государством-оккупантом.

Все помнят, какую истерику вызвал этот законопроект у ряда «европейских» политиков и какие бешеное сопротивление за поребриком? Нас пугали прекращением сотрудничества с ОБСЕ, непризнанием выборов, обвиняли в нарушении демократических норм и неуважении к очень авторитетной международной организацией. Были вполне серьезные заявления о том, что делегированный на работу в миссию ОБСЕ гражданин России (100% фсбшник - гражданских РФ туда не направляет) сказочным образом меняется и превращается в эльфа. Мол, правила и нормы ОБСЕ для такого человека становятся выше, чем интересы своего государства. Ага, конечно. А мы просто не видели логики в том, что наблюдать за нашими выборами и оценивать их демократичность будут представители страны, где демократии нет даже в зачаточном состоянии. Страны, которая наплевала на все международные нормы и просто напала на нас. Ну, какое нам дело до их мнения и зачем их наблюдатели?!

Здравомыслие победило. Чтобы не усугублять скандал ОБСЕ приняло решение вообще не включать россиян в состав миссии наблюдателей по украинским выборам. Понятно, что это уступка твердой позиции украинской Верховной Рады, а не принципиальная оценка качеству работы РФ. Но в перспективе ОБСЕ вообще стоит исключить российских наблюдателей из всех миссий. Дело не в политике, а в элементарной гигиене. Все очень просто и логично: мыть руки после туалета, не употреблять в пищу грязные овощи, не включать россиян в международные миссии.

Джерело: site.ua

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