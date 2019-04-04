Нам потрібно навчити політиків вести дискусію про пріоритети розвитку держави

Джерело: ТСН

Політики завжди говорять з нами тільки про те, що нам цікаво

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Согласитесь, дорогие друзья, что суета вокруг дебатов в самом начале второго тура выглядит гораздо более элегантно, чем поливание друг друга чернухой в первом.

Тогда откровенно хотелось лезть на стену от новостей, скандальных разоблачений, дутых рейтингов. Сейчас с удовольствием смотрю ролики и это гораздо лучше. Растем. Выбирать в общей массе без каруселей, выноса бюллетеней и прочих нарушений уже научились.

По итогам первого тура - ни одного суда на оспаривание результатов! Европейские наблюдатели - всем довольны. У украинских политиков, тех кто участия в выборах не принимал - впечатление позитивное. Гройсман даже, открывая Кабмин вчера, отметил важность этого момента. Мол, хорошо прошел первый тур, так и нужно - думать в первую очередь о стране, а не о своих амбициях. Это действительно круто - если сравнить с картиной на парламентских 2012, я уже молчу про 2004 год.

Осталось научить политиков вести не войну компроматов, а дискуссию о приоритетах развития государства. Это очень легко - политики всегда говорят с нами только о том, что нам интересно.

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Джерело: блог Кирила Сазонова

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