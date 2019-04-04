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    Думки вголос

    Нам потрібно навчити політиків вести дискусію про пріоритети розвитку держави

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Джерело: ТСН - Нам потрібно навчити політиків вести дискусію про пріоритети розвитку держави
    Джерело: ТСН

    Політики завжди говорять з нами тільки про те, що нам цікаво

    Мовою оригіналу

    Согласитесь, дорогие друзья, что суета вокруг дебатов в самом начале второго тура выглядит гораздо более элегантно, чем поливание друг друга чернухой в первом.

    Тогда откровенно хотелось лезть на стену от новостей, скандальных разоблачений, дутых рейтингов. Сейчас с удовольствием смотрю ролики и это гораздо лучше. Растем. Выбирать в общей массе без каруселей, выноса бюллетеней и прочих нарушений уже научились.

    По итогам первого тура - ни одного суда на оспаривание результатов! Европейские наблюдатели - всем довольны. У украинских политиков, тех кто участия в выборах не принимал - впечатление позитивное. Гройсман даже, открывая Кабмин вчера, отметил важность этого момента. Мол, хорошо прошел первый тур, так и нужно - думать в первую очередь о стране, а не о своих амбициях. Это действительно круто - если сравнить с картиной на парламентских 2012, я уже молчу про 2004 год.

    Осталось научить политиков вести не войну компроматов, а дискуссию о приоритетах развития государства. Это очень легко - политики всегда говорят с нами только о том, что нам интересно.

    Вибори Президента України 2019
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    • Зеленський Володимир Олександрович
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      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
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      11.67%
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      6.91%
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      0.11%
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      0.10%
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      0.10%
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      0.10%
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      0.09%
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      0.09%
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      0.08%
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      0.08%
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      0.07%
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      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
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    • Габер Микола Олександрович
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      0.01%


    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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