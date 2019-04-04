Нам потрібно навчити політиків вести дискусію про пріоритети розвитку держави
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Розсилка
Політики завжди говорять з нами тільки про те, що нам цікаво
Мовою оригіналу
Согласитесь, дорогие друзья, что суета вокруг дебатов в самом начале второго тура выглядит гораздо более элегантно, чем поливание друг друга чернухой в первом.
Тогда откровенно хотелось лезть на стену от новостей, скандальных разоблачений, дутых рейтингов. Сейчас с удовольствием смотрю ролики и это гораздо лучше. Растем. Выбирать в общей массе без каруселей, выноса бюллетеней и прочих нарушений уже научились.
По итогам первого тура - ни одного суда на оспаривание результатов! Европейские наблюдатели - всем довольны. У украинских политиков, тех кто участия в выборах не принимал - впечатление позитивное. Гройсман даже, открывая Кабмин вчера, отметил важность этого момента. Мол, хорошо прошел первый тур, так и нужно - думать в первую очередь о стране, а не о своих амбициях. Это действительно круто - если сравнить с картиной на парламентских 2012, я уже молчу про 2004 год.
Осталось научить политиков вести не войну компроматов, а дискуссию о приоритетах развития государства. Это очень легко - политики всегда говорят с нами только о том, что нам интересно.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Джерело: блог Кирила Сазонова