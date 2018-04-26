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    Думки вголос

    Що роблять в Україні російські кримінальні авторитети, яких контролює ФСБ?

    Саме в Росії розташований «центральний штаб» кримінальних угруповань, очільники яких намагаються потрапити до України
    Мовою оригіналу В Днепре задержали и выдворили из Украины вора в законе Тенго Питерского. Человек с серьезной биографией — неоднократно был осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления, в частности, покушение на убийство. В регионе должен был создать организованную криминальную структуру под своим контролем. Это не первая и даже не десятая
    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • 26 Квiтня, 10:34
    • Розсилка
    Тенго Пітерський
    Тенго Пітерський

    Саме в Росії розташований «центральний штаб» кримінальних угруповань, очільники яких намагаються потрапити до України

    Мовою оригіналу

    В Днепре задержали и выдворили из Украины вора в законе Тенго Питерского. Человек с серьезной биографией — неоднократно был осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления, в частности, покушение на убийство. В регионе должен был создать организованную криминальную структуру под своим контролем. Это не первая и даже не десятая попытка «авторитетного» криминального десанта закрепиться в нашей стране. Они прибывают из Испании, Турции и России. И именно в России, так уж сложилось, расположен «центральный штаб» этих группировок.

    Если брать Украину, то Киев, Днепр и Одесса — самые привлекательные города для международных ОПГ, которые возглавляют «коронованные» представители криминального мира. Полицейские выдворили Тенго Питерского в Турцию и решается вопрос о запрете ему въезжать в Украину на протяжении трех лет. Вопрос, можно не сомневаться, будет решен положительно. Вот только не так давно этот криминальный авторитет уже попадался в Украине и был депортирован. Но он изменил фамилию, получил новые документы и вернулся. Для серьезных ОПГ создать новые документы для своих лидеров — не проблема. Чистые, красивые документы, с которыми без проблем можно пересечь украинскую границу. Так что с Тенго Питерским мы не прощаемся. «До свидания» тут звучит гораздо логичнее.

    В сентябре тоже повторно из Украины депортировали другого вора в законе Гелу Тбилисского. Примем, как данность – высылка ничего не решает. А посадить в тюрьму людей с таким положением в криминальном мире практически невозможно. Потому что сами и лично они уже давно ничего не совершают. А подчиненные никогда не дадут показаний на авторитета. Себе дороже такая откровенность — в тюрьме не простят предательства. Так что максимум, что могут правоохранители — ловить и высылать. И ждать в гости уже под новым именем. Круговорот криминала в природе получается. И Украина им очень интересна.

    Кстати, за 2018 год это уже четвертый «вор в законе», которого выдворяют украинские полицейские. Чаще, чем раз в месяц. В феврале был задержан Гега Озургетский, который должен был осуществлять общее руководство ОПГ в Киеве и области. 42-летний уроженец Грузии был коронован в 2014 году, в 2017 году прибыл в Одессу, а затем переехал в Киев. Выслан с запретом возвращаться на три года. То есть ждем его под своим именем в феврале 2021 года или раньше уже с новыми документами. А почему бы и нет? Как видно на примере Тенго Питерского и Гелы Тбилисского – это не так уж и сложно. А в декабре из Одессы в Молдову депортировали вора в законе по прозвищу Коба. Он приехал в Украину для координации действий «барсеточников» и квартирных воров. Если брать только 2017 год и первый квартал 2018, перечислять даже краткие характеристики можно очень долго.

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    Чем так опасны эти серьезные люди, которые «своими руками уже давно никого не грабят и не убивают?» Тут есть два важных момента. Первый – организованная преступная структура работает гораздо «эффективнее», чем обычные банды. Их труднее ловить и еще труднее сажать. Общак для подкупа правоохранителей и на адвокатов, возможность действовать на гораздо более серьезном уровне, вплоть до запугивания свидетелей, следователей или судей. Мафия, как широкая организация и независимая банда грабителей – принципиально разные противники. Круговая порука, приличный общак. Для украинской полиции это важно. А поскольку нас эти ОПГ рассматривают исключительно в качестве «пищи», ничего хорошего ждать не стоит.

    Второй момент – не забываем в какой стране расположен фактический центр управления оргпреступностью постсоветского пространства. В России. И если еще в начале двадцатого века «воровской закон» категорически запрещал сотрудничать с милицией, то отношения с «Конторой Глубоко Бурения» это совсем другое дело. Организованные криминальные структуры, которые подобно спруту распустили щупальца из России по всей Европе, давно сотрудничают с ФСБ. Нелояльных «Контора» ликвидировала методично на протяжении двух десятилетий.

    И в этом ключе именно Днепр вызывает у них не просто интерес, а особенную ненависть. Филатов и Коломойский не скрывали, что остановить российское вторжение удалось не только благодаря добровольцам, но и при поддержке местного криминала. Который не хотел видеть в Днепропетровской области незваных гостей из «русского мира». В Москве это запомнили. И не пожалеют сил и ресурсов, чтобы взять криминальный мир региона под свой контроль. Тем паче – рядом ОРДЛО, то есть отличные варианты для контрабанды оружия, наркотиков и решения вопросов для «старших товарищей с Лубянки». Так что очередная депортация ничего не решит – продолжение следует. Может, имеет смысл создать отдельную базу с отпечатками пальцев, чтобы смена документов ничего не решала. И три года – что за мера. Пожизненный запрет на въезд куда логичнее. В конце концов, мы имеем дело не с оступившимся человеком, а с теми, кто выбрал криминальный путь на всю жизнь.

    Джерело: dengi.informator.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    банда кримінал ФСБ Дніпро закон ОРДЛО Дніпропетровщина
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