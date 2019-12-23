«Слуги народу» почали шукати винних у майбутньому обвалі економіки

Влада починає шукати причини майбутніх провалів в минулому

Мовою оригіналу

Коротко про ситуацию в украинской экономике на сегодня – денег нет. Казначейство блокирует все платежи, кроме защищенных статей, да и с последними (а это зарплаты) тоже перебои в бюджетной сфере. Однозначно в 2020 год входим с долгами по зарплате. Мне кажется, что впереди у нас большой и северный зверек. Про проблемы с субсидиями все и так в курсе. Скоро шарахнет так, что мало не покажется. И что в этой ситуации делает власть? Сокращает лишних чиновников, избавляется от спецсанаториев, кортежей, заоблачных премий? Упрощает жизнь бизнесу? Нет. Она начинает активно искать виновных в прошлом. Так монобольшинство проголосовало за создание ТСК по реструктуризации внешнего долга Украины министром финансов Натальей Яресько. Мол, на невыгодные условия согласилась. А вот тут можно поспорить. Или была альтернатива? Еще у Москвы занять, как Янукович?

Напомню ситуацию в 2014-2015 годах. Война, часть территорий оккупирована, желающих кредитовать Украину нет. Рисковано. А деньги нужны на армию, на зарплаты и пенсии – тогда задержек не было и бюджет перевыполняли. МВФ согласен был перекредитовать нас, но выкручивал руки реструктуризацией. Я тоже не в восторге от долгов перед МВФ, но что делает ВАШЕ правительство? Вместо 3% кредита МВФ штампует ОВГЗ от 15% до 17%! Убив перед этим экспортеров удержанием курса. Тут не ТСК, тут сразу под стражу надо брать в таком случае. Но молчит инициатор ТСК Максим Бужанский по этому поводу. В качестве критерия можно вспомнить, что тогда РФ требовала у нас 3 млрд. долга Януковича. И ей предложили реструктуризацию на тех же условиях. Кремль встал на дыбы и отказался. Было бы соглашение кабальным для Украины - Москва вцепилась бы зубами. Это для понимания ситуации. И, к слову, долги эти брали не в 2014 году, а раньше. Годами набирали, пока не наступил тот момент, когда отдавать нужно много, а вместо экономического подъема за окнами вооруженная агрессия.

Понятно, что от этой ТСК не будет никакого толку, только информационный шум. Так это и была главная цель! Будут мусолить тему, что это Уряд Майдана с американцами виноваты в нынешнем зубожинни. А не зеленые в Раде и Кабмине. И вообще – будут доказывать, что Майдан был плохой, американцы нам не друзья, а когда весной все рухнет (накроет обвал пирамиды ОВГЗ, шарахнет сжатая пружина курса, Милованов с Гетманцевым зажмут бизнес окончательно) - можно будет во всем обвинить прошлые правительства. Креативные ребята. Но такие примитивные у них комбинации…

Джерело: site.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»