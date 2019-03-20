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    Думки вголос

    У 2014 році гривню врятував продаж «Шахтарем» одного з футболістів

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    У 2014 році гривню врятував продаж «Шахтарем» одного з футболістів

    Україна тоді балансувала на межі

    Мовою оригіналу

    Смешно и страшно одновременно. Очень полезная цитата Максима Нефьодова про реальную ситуацию в экономике Украины в тот период, когда началась война, Янукович и банда сбежали с деньгами, оставив тут сотню тысяч.

    Да, мы тогда реально балансировали на грани. Задержек по пенсиям и зарплатам не было, панику правительство не распускало, но реально балансировали на грани. А кто-то писал про полвареника...

    «Был день, когда единственным, что удержало гривну от проседания за 40, стала продажа Шахтером одного из своих футболистов. Помогла обязательная продажа части валютной выручки – злая регуляция Нацбанка..., - сказал Нефьодов.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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