У 2014 році гривню врятував продаж «Шахтарем» одного з футболістів

Україна тоді балансувала на межі

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Смешно и страшно одновременно. Очень полезная цитата Максима Нефьодова про реальную ситуацию в экономике Украины в тот период, когда началась война, Янукович и банда сбежали с деньгами, оставив тут сотню тысяч.

Да, мы тогда реально балансировали на грани. Задержек по пенсиям и зарплатам не было, панику правительство не распускало, но реально балансировали на грани. А кто-то писал про полвареника...

«Был день, когда единственным, что удержало гривну от проседания за 40, стала продажа Шахтером одного из своих футболистов. Помогла обязательная продажа части валютной выручки – злая регуляция Нацбанка..., - сказал Нефьодов.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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