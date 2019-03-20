У 2014 році гривню врятував продаж «Шахтарем» одного з футболістів
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Україна тоді балансувала на межі
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Смешно и страшно одновременно. Очень полезная цитата Максима Нефьодова про реальную ситуацию в экономике Украины в тот период, когда началась война, Янукович и банда сбежали с деньгами, оставив тут сотню тысяч.
Да, мы тогда реально балансировали на грани. Задержек по пенсиям и зарплатам не было, панику правительство не распускало, но реально балансировали на грани. А кто-то писал про полвареника...
«Был день, когда единственным, что удержало гривну от проседания за 40, стала продажа Шахтером одного из своих футболистов. Помогла обязательная продажа части валютной выручки – злая регуляция Нацбанка..., - сказал Нефьодов.
Джерело: блог Кирила Сазонова