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    Думки вголос

    Вкрав, випив, у тюрму - Росія в Криму

    РФ через санкції активно використовує крадені активи
    Мовою оригіналу РФ незаконно добыла из Одесского месторождения более 3,5 млрд кубометров газа. Украл, выпил, в тюрьму - привычная росийскому сердцу романтика! Причем как на уровне обычного криминала, так и на государственном. Гопнические замашки Путина сформировали всю кремлевскую политику. Отжать, захватить, украсть. Если по рукам не дали -
    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 08:02
    • Розсилка

    РФ через санкції активно використовує крадені активи

    Мовою оригіналу

    РФ незаконно добыла из Одесского месторождения более 3,5 млрд кубометров газа. Украл, выпил, в тюрьму - привычная росийскому сердцу романтика! Причем как на уровне обычного криминала, так и на государственном. Гопнические замашки Путина сформировали всю кремлевскую политику. Отжать, захватить, украсть. Если по рукам не дали - отжать что-то еще. Плохо, когда грабят тебя, а когда ты - это хорошо. И не признаваться ни в чем. Если по рукам не дали - отжать что-то еще.

    Зачем РФ развивать захваченное у Украины месторождения, когда хватает своих? Все просто. Дело в том, что технологий для реализации амбициозных планов по развитию добычи нефти и газа в Арктике, за которую Россия так бородась последние десятилетия, у Кремля нет. Сами придумывать и строить разучились, а импортные купить мешают санкции. И отсутствие длинных кредитов, что тоже результат санкций. Да какая Арктика, если даже на шельфе в Черном море, в куда более простых условиях новые проекты пришлось притормозить - опять по причине отсутствия денег и технологий. Сил и средств хватает только на строительства моста, но это уже другой анекдот, а мы вернемся к украденной у Украины нефти.

    Теперь к сути. Отжатое месторождение официально и по всем международным законам принадлежит украинскому государственному предприятию "Черноморнефтегаз". Так почему бы его руководителю не подать в суд и на законных основаниях не взять из трубы украинский газ? Было бы даже забавно - россияне добывают наш газ для нас. Украли 3,5 млрд? Вернули 3,5 млрд. Производственные и транспортные затраты украинцев беспокоят в той же степени, что миграция полярной совы. Мы бы стали первой страной, которая заставила бы их работать на чужого дядю с полной отдачей и без оплаты. А, нет - еще немцы смогли. Но это было давно... 

    Джерело: Донецкие вести

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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