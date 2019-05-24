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    Думки вголос

    Володимир Зеленський образився на Верховну Раду?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Володимир Зеленський образився на Верховну Раду?
    Володимир Зеленський

    Президент вирішив проявити емоції...

    Мовою оригіналу

    Представитель президента в Верховной Раде, идеолог партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук заявил, что президент больше не будет вносить законопроекты в Верховную Раду этого созыва. Потому что депутаты не хотят сотрудничать и не дают голосов. Вот такая печальная история.

    Понятно, что в Раде хватает законопроектов на очереди и без президентских инициатив, так что без дела депутаты не останутся. Хотя, неотложные законопроекты от президента были бы вполне логичны. А впадать в состояние «обиженной мышки с затопленной норкой» точно не выход.

    Вообще с момента инаугурации у Владимира Зеленского неоднозначные решения и заявления прорываются чаще раза в день. Вот что значит неудобный переход от загадочного молчания к реальности. То антиконституционное решение о досрочных выборах, то совершенно провальное заявление о референдуме, которое пришлось объяснять желанием «проконсультироваться» с народом, сленговое выступление на Форуме айтишников, провал в Верховной Раде с этими обиженными заявлениями соратников, сомнительные назначения... Но вернемся в Раду.

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    Законопроект об импичменте или об ограничении депутатской неприкосновенности вполне логично вписываются в общую позицию. Думаю, что за них 226 голосов набрали бы легко. Это попытка Зеленского сыграть с Верховной Радой и избирателями в наперстки закончилась плохо - говорить об открытых списках, а потом протягивать закрытые нельзя. А честные предложения, которые поддерживает общество, да еще перед выборами - совсем другой разговор. Но сыграть в обиженного, наверное, проще.

    Или дело совсем не в эмоциях? Тогда в чем? Может, дело в политической целесообразности? Ну, чтобы перед выборами жаловаться, что «я хотел, а мне не дали» или «давайте прогоним плохих депутатов, у меня есть хорошие, потом покажу». Тоже аргумент, конечно. Большая политика принимает любые методы. Интересно, это будет конец эпохи чего? Бедности, но не для всех? Жадности, но только после получения послушного большиства в Верховной Раде? Видимо, что-то из этих двух вариантов, потому что считать это концом эпохи лжи точно не стоит.

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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