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    Думки вголос

    Як можуть виглядати акції прихильників «Слуги народу» на підтримку політики Зеленського

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Як можуть виглядати акції прихильників «Слуги народу» на підтримку політики Зеленського

    Колону «слуг народу» має очолити Сергій Сивохо з плакатом «Услышать голос Донбасса»

    Мовою оригіналу

    Акции «Ні капітуляції» видели, наверное, все кроме Зеленского. А вот сторонники президента как-то воздерживаются от публичных мероприятий. Зря, кстати. Президенту и партии «Слуга народа» очень нужна публичная поддержка. И если Бадоев и прочие не могут написать внятный сценарий митинга в поддержку «зеленой команды», придется это сделать мне. Заодно и подработаю на генерации креатива для Банковой, простите друзья, семью нужно кормить.

    Итак, выдумывать ничего не нужно - работаем с готовым материалом. Утром в воскресенье праздничная колонна идет по Майдану. Возглавляют ее Сергей Сивоха с плакатом «Услышать голос Донбасса», рядом помощник с плакатом поменьше «Остановим гражданскую войну». На шаг сзади советник президента Ермак с красивым рисунком нужной башни Кремля. Да, с козырей заходим, никаких предварительных ласк, сразу трэш. Следом скромно и в одиночестве депутат с закрытым балаклавой лицом. В правой руке несет полиграф, в левой плакат «Порешаю с замом Генпрокурора» и номером телефона внизу. Потому что акция это хорошо, но бизнес останавливать нельзя. Замыкает первую колонну толпа полураздетых женщин. Впереди депутат Яременко с плакатом «Анал - табу». Их охраняют усиленные подразделения полиции от возможных провокаций активистов гей-движения.

    Вторым эшелоном идет ключевая группа - сам президент, рядом Данила Гетманцев и премьер Гончарук. За ними толпа предпринимателей - у каждого в руках кассовый аппарат, заявление в налоговую на закрытие, паспорт с польской рабочей визой и отступные на штраф. Зеленский держит плакат «Зробили их разом», предприниматели стыдливо прячут глаза. Замыкающим Андрей Герус с плакатом «Электричество из России - поправит наши дела!» В конце акции предпринимателям торжественно раздают по 200 гривен за участие - пусть привыкают к новой работе - старая скоро закончится.

    Дальше идет массовка. Стройные ряды журналистов, которых ведет депутат Бужанский с плакатом «Не дорогеньки, а тупые овцы». Одиннадцать депутатов из Комитета ВР по финансам во главе с Александром Дубинским. Они без плакатов, просто в красивых футболках с надписью «Кризиса нет, мы просто помогаем пиз@ить ваши деньги прокладкам между гражданами и госреестром».

    На трибуне марширующих встречают Виктор Янукович и Юрий Луценко. Янукович плачет, спрашивает «А что так можно было?» пытается убежать. Луценко крепко его держит и заставляет смотреть. При попытке зажмуриться бьет по затылку. Народ ликует.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Юрій Луценко Володимир Зеленський партія Слуга народу Сергій Сивохо поліграф
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