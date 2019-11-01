У Зеленського пояснили, чому не публікуватимуть стенограму розмови з Трампом документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у США

Офіс президента України відповів на запит нардепа щодо відкриття стенограми розмови Зеленського і Трампа

Офіс президента України не буде публікувати свою стенограму розмови із президентом США Дональдом Трампом.

Таку відповідь на запит народного депутата Олексія Гончаренка надав голова Офісу президента Андрій Богдан.

«Прийшла відповідь з Офісу президента. Публікувати версію розмови Трампа з Зеленським не будуть бо «не передбачений порядок публікації», - написав Гончаренко ввечері 31 жовтня у Facebook.

«А могли б опублікувати і закінчити всі розмови як в наших, так і в зарубіжних ЗМІ», — додав нардеп.

Як відомо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Напередодні члени Палати представників Конгресу від Демократичної партії США поширили текст резолюції, яка санкціонує продовження розгляду з метою імпічменту президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, 29 жовтня директор з європейських справ у Раді нацбезпеки США Олександр Віндман надав свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа.

Повідомлялося, що Віндман став першою особою, яка надала свідчення у справі про імпічмент президента США і особисто була присутня при телефонній розмові між Трампом і Зеленським 25 липня.