Зірка Порнохабу Ілля Кива про останні сексуальні скандали у Раді: Кого ви сюди понавибирали?



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«Просто ж не треба так поводитися аморально: замовляти повій, замовляти хлопчиків... Ви що робите?» - прокоментував Кива

«Одні п*дорам пишуть, інші - шл*хам. Кого ви сюди понабирали?!» - обурився Кива

Депутат із фракції «Опозиційна платформа - За життя» Ілля Кива посміявся над сексскандалом, у який потрапив депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко.

«Я прошу вибачення, одні п*дорам пишуть, інші - шл*хам. Кого ви сюди понабирали?!» - сказав нардеп.

«Можна все, що завгодно. Просто ж не треба так поводитися аморально: замовляти повій, замовляти хлопчиків... Ви що робите?» - прокоментував Кива.

«Це після першої зарплати у конвертах почали замовляти собі повій…» - додав депутат.

До слова, раніше сам Кива став зіркою популярного сайту для дорослих Pornhub. Нардеп пестив себе в залі Верховної Ради. Його поведінка у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.

Нагадаємо, у Верховній Раді днями стався скандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

Парламентар поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів.

Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським.

Згодом стало відомо, що український пранкер, відомий під ніком Джокер, деякий час листувався з нардепом від «Слуги народу» Богданом Яременком під виглядом генпрокурора Руслана Рябошапки та змусив його вибачитися за сексскандал, в який він потрапив напередодні.