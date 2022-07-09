Який вигляд має російське «звільнення» українських територій

Чи є принципова різниця між рашизмом та фашизмом?

Мовою оригіналу

«Освободители» без масок

Что будет, если победит Россия? Ладно, мы взрослые люди, давайте не обсуждать серьез отдел «фентези». Что будет с теми территориями, с жителями тех территорий, которые РФ возьмет под контроль? Ну, сейчас-то мы видим на практике тотальную мобилизацию в «ополчение», охоту на ведьм, грабежи и насилие. Но это текущий момент, а что у них в глобальных планах. Ведь в своих проектах руководство РФ на самом деле планировало оккупацию всего Левобережья. А то и марионеточный режим в Киеве и контроль над всей Украиной. Что там хотели сделать? Вернее, поскольку эти мечты из бункера пока не выветрились, что они нам готовят?

Опираемся исключительно на факты и на вложенные деньги. Остальное легко может оказаться просто пропагандой. А факты выглядят просто и жутко. Так вчера во время заседания Постоянного совета ОБСЕ замглавы миссии США Кортни Остриен заявила, что Россия создала вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях 19 фильтрационных лагерей. Вот так, дорогие мальчики и девочки. Именно так они видят «освобождение».

И пусть никого не успокаивает слово «фильтрационные». Хотя, кого оно может успокоить. Территорию они планировали оккупировать, имущество разграбить согласно табели о рангах. Кому-то стиралку, кому-то зерно или металл, а кому и завод. Недвижимость распределит оккупационная администрация. Все просто и на самом деле давно отработано историки подтвердят. Горе побежденным. И единственный шанс избежать такого сценария это сопротивление. Или покорно принимать сою участь и новый мир с новой реальностью и новым порядком. Выбор за нами. Кстати, покорность не гарантирует даже скотской жизни вспомните геноцид 20 века. Или есть принципиальна разница между фашизмом и рашизмом? Ну, я вас огорчу нет особой разницы.

Про мобильные крематории в Мариуполе недоверчивым напомнить? Или они останутся верными легенде, что это исключительно чтобы скрывать потери собственного личного состава? Хорошая штука наивность. Дарит легкость, как наркотик. И убивает с той же эффективностью…

Джерело: блог Кирила Сазонова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.