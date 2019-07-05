Захід, вибираючи між ганьбою і війною з Росією, ризикує отримати перше і друге

Арсеній Яценюк

Україні потрібно періодично доносити до Заходу інформацію реальний стан справ

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Арсений Яценюк выступил на конференции в Торонто. На мой взгляд, гораздо более сильное и понятное выступление, чем у президента. Что, в принципе, совершенно логично. Пока команда Зеленского за месяц не смогла сгенерировать ни понятную стратегию, ни реальную команду. Яценюку во время нападения России в 2014 году все это приходилось делать быстро. И сейчас он настаивает на основном тезисе – «Наш главный враг - Россия». И в Канаде его услышали, это было видно по реакции зала.

На Западе вообще прекрасно понимают те вызовы, с которыми Украина столкнулась в 2014 году и через которые прошла без дефолта, без военного поражения, хотя мало кто в нас тогда верил. И именно потому важно было выступление Яценюка – он тогда провел страну через испытания.

В качестве ключевого момента я бы отметил слова Яценюка о рисках, которые мы сейчас видим. Это популизм и желание тратить больше, чем зарабатываешь, это определенные кризисные процессы в самом НАТО, где некоторые участники слишком боятся конфликта с Россией и именно поэтому не хотят видеть Украину в Альянсе. Ребята, выбирая между войной и позором, вы рискуете получить первое и второе – это уже было в истории. Украина идет вперед – и реформы запущены, подписана ассоциация с ЕС (политическая часть еще в марте 2014 и как раз премьер-министром), безвиз. Но до Запада периодически нужно доносить реальную картину происходящего.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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