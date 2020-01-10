  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський прокоментував версію слідства про ракетний обстріл українського літака

    • Розсилка
    Версія про попадання ракети в літак не виключається, але поки що не є підтвердженою - Зеленський прокоментував версію слідства про ракетний обстріл українського літака
    Версія про попадання ракети в літак не виключається, але поки що не є підтвердженою

    Президент України відреагував на заяви про ракетний обстріл авіалайнера МАУ

    На сьогодні в розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ в Ірані не виключається версія про попадання ракети. Про це у Facebook заявив президент України Володимир Зеленський.

    За його словами, комісія з розслідування причин катастрофи літака МАУ продовжує роботу із залученням українських фахівців. Він також висловив надію, що Тегеран надасть українській стороні всю інформацію для об'єктивного розслідування.

    «Версія про попадання ракети в літак не виключається, але на сьогодні не є підтвердженою. З огляду на останні заяви лідерів держав в ЗМІ, ми закликаємо всіх міжнародних партнерів - перш за все уряди США, Канади і Великобританії - надати дані і докази, що стосуються катастрофи, в розпорядження комісії з розслідування причин», - зазначив Зеленський.

    Він також додав, що сьогодні пройдуть переговори з держсекретарем США Майком Помпео про хід розслідування.

    screenshot_1_79

    Раніше один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев повідомив, що ракету, яка могла збити український літак МАУ в Тегерані, ймовірно, було випущено з секретної іранської військової бази IRSG.

    Нагадаємо, за інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

    Раніше Іран закликав Канаду, Boeing та інші країни допомогти в розслідуванні катастрофи.

    Заява Ірану пролунала після того, як прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у розвідки є дані, що вказують на влучення іранської ракети в український літак. 

    Також Трюдо допустив запровадження санкцій проти Ірану у разі відмови допустити експертів до розслідування причин катастрофи літака МАУ.

    Незабаром прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує «купа інформації», яка підтверджує, що український літак Boeing 737-800 МАУ могла збити іранська ракета.

    Також у розпорядженні The New York Times опинилося відео, на якому ймовірно зафіксований момент ураження ракетою українського літака МАУ в Ірані.

    Розслідувачі групи Bellingcat ідентифікували наземні об’єкти на зйомці і дійшли до висновку, що відео було зняте справді неподалік від місця падіння українського лайнера, і на ньому зафіксовано момент влучання ракети.

    Напередодні представник Пентагону, співробітник американської розвідки і співробітник іракської розвідки повідомили ЗМІ про те, що літак «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) був збитий зенітною ракетною системою Ірану. 

    Після цього авіакомпанія Lufthansa розвернула рейс з Франкфурту до Тегерану.

    Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і поразки літака російської зенітною ракетою ЗРК головними версіями авіакатастрофи в Ірані.

    Слід зазначити, що наразі слідчі вивчають версію ураження літака в Ірані російською ракетою «Тор».

    Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

    Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири

    Читайте також:


     

    вибух Іран обстріл літак Boeing МАУ Володимир Зеленський розслідування ракета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ