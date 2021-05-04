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    Зустріч у Варшаві. Реальність за декораціями

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Зустріч п'яти президентів, в якій взяв участь Володимир Зеленський - Зустріч у Варшаві. Реальність за декораціями
    Зустріч п'яти президентів, в якій взяв участь Володимир Зеленський

    Зверніть увагу в першу чергу на склад учасників зустрічі

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    Встреча пяти президентов, в которой принял участие Владимир Зеленский, вызвала неоднозначную реакцию у политиков и зрителей. В Москве и Брюсселе на это мероприятие смотрели с явным неодобрением. В США с одобрением. Потому что за кулисами протокольного мероприятия, посвященного 230-ой годовщине Конституции Речи Посполитой, проходят вполне реальные и серьезные переговорные процессы. Это очевидно любому, кто следит за геополитическими переменами в Европе за последние десять лет.

    Украинские комментаторы в Сети традиционно сосредоточились на обсуждении – где, что и как неправильно сказал Зеленский во вступительной речи. Зачем он это сказал? Кому это интересно? Кто-то серьезно полагает, что вступительное слово на официальной части мероприятия кто-то слушает, и оно имеет значение? Серьезно? Открою секрет – важные вещи, ради которых собрались именно первые лица пяти государств лично обсуждаются в кулуарах.

    Позже. На закрытых встречах. Прессу туда не зовут и по итогам даже не всегда выходят релизы. Или что-то общее в стиле «договорились неуклонно укреплять» или «нерушимость границ и уважение к суверенитету государств в Европе». Вступительные речи смотрят и разбирают только экзальтированные зрители, далекие от реальности. Или те, кто этими зрителями хочет манипулировать. Остальным остается анализ ситуации и оценка последующих действий.

    Обратите внимание в первую очередь на состав участников встречи, а во вторую на представительство. Украина, Польша и страны Балтии. Мы справедливо говорим о российской агрессии именно в Украине. Мы справедливо говорим в первую очередь о концентрации российских войск именно на границах с Украиной. Но нами не исчерпывается список стран, на границах с которыми РФ бряцает оружием и открыто называет враждебными. И именно в этом ключе стоит рассматривать сегодняшнюю встречу. А что касается уровня представительства – на протокольном мероприятии достаточно было польского президента и послов наших стран. Максимум – глав МИДов. Ну не могут себе позволить президенты пяти стран одновременно просто все бросить ради ритуальной поездки.

    Очевидно, что речь идет о соглашении про создание определенного пояса безопасности всей Европы на границах с Россией. Отсюда именно этот список участников. И именно поэтому первые лица, а не министры. Потому президент Зеленский говорил о том, что война на Востоке Украины – фактически война в Европе. Это не ритуал, как общий смысл этих переговоров. И формат переговоров можно совершенно справедливо назвать «5+1», потому что в контексте в первую очередь Польши и общей ситуации в геополитике можно считать, что США незримо присутствовали на таком важном совещании. Или даже зримо – влиятельный представитель со скромной должностью, который не выступал на официальных мероприятиях.

    Ждем в ближайшее время «скучных» и скупых новостей о наращивании взаимодействия, обмене информацией и укреплении интеграции вооруженных сил стран, принимавших участия. За этими скучными, на первый взгляд, сообщениями будут происходить серьезные и реальные процессы. И мы – полноценный участник создания пояса безопасности. В контексте участия США – это гораздо важнее, чем десять раз с трибуны сказать о безальтернативности курса в НАТО.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Владимир Зеленский США новости президент новости НАТО новости Польша
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