Президент посилив оборону Черкащини та Одещини

Для посилення оборонного блоку Президентом України Володимиром Зеленським разом з Головнокомандувачем ЗСУ прийнято рішення про призначення на посади Одеської і Черкаської обласних державних адміністрацій кадрових військових.

Табурця Ігоря Івановича призначено головою Черкаської обласної державної адміністрації, Марченка Максима Михайловича – головою Одеської обласної державної адміністрації.

Максим Марченко у 2015-2017 роках був командиром 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». У 2018-2021 роках – командиром 28-ї окремої механізованої бригади. Ігор Табурець є кадровим військовим і має звання генерал-майора. Тривалий час працював у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Рішення приймалися після консультації з Сергієм Гриневецьким та Олександром Скічко. Вони допомагатимуть призначеним військовим в організації роботи за цивільними напрямками адміністрацій і координуватимуться з ними.

Слава Україні!