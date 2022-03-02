  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Тимошенко
рус
    Думки вголос

    Президент посилив оборону Черкащини та Одещини

    • Кирило Тимошенко

      Заступник керівника Офісу президента

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Скічко представив черкащанам нового керівника області&nbsp;Табурця Ігоря Івановича - Президент посилив оборону Черкащини та Одещини
    Олександр Скічко представив черкащанам нового керівника області Табурця Ігоря Івановича

    Колишні голови ОДА допомагатимуть призначеним військовим в організації роботи за цивільними напрямками

    Для посилення оборонного блоку Президентом України Володимиром Зеленським разом з Головнокомандувачем ЗСУ прийнято рішення про призначення на посади Одеської і Черкаської обласних державних адміністрацій кадрових військових.

    Табурця Ігоря Івановича призначено головою Черкаської обласної державної адміністрації, Марченка Максима Михайловича – головою Одеської обласної державної адміністрації.

    Максим Марченко у 2015-2017 роках був командиром 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». У 2018-2021 роках – командиром 28-ї окремої механізованої бригади. Ігор Табурець є кадровим військовим і має звання генерал-майора. Тривалий час працював у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

    Рішення приймалися після консультації з Сергієм Гриневецьким та Олександром Скічко. Вони допомагатимуть призначеним військовим в організації роботи за цивільними напрямками адміністрацій і координуватимуться з ними.

    Слава Україні!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Черкаси Одеса Одещина Володимир Зеленський Черкащина Александр Скичко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Остап Дроздов
    Остап Дроздов

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Сергій Притула
    Сергій Притула
    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Отар Довженко
    Отар Довженко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент посилив оборону Черкащини та Одещини