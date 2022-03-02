Путін загнав себе в цугцванг

На сьомий день підлої війни завдання по оточенню Києва не виконано і на 30 %

Намагаюся спрогнозувати подальші вчинки Путіна

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Путин загнал себя в цугцванг. Это положение в шахматах, когда любой последующих ход делает положение игрока только хуже.

Расчет Путина был – за три дня окружить Киев, взять его штурмом или измором, принудить власть к позорной капитуляции.

Провал произошел по всем направлениям.

Президент Владимир Зеленский должен был с трясущимися коленками – сдаться.

Украинская Армия по бригадно, по батальонно складывать оружие, выбрасывая белый флаг.

Запад, трясясь от страха, боясь отключение газа посреди зимы, сидеть молча и попискивать в тряпочку.

Украинский народ в страхе и покорности должен был молчаливо склонить голову перед кастой новых Господ.

Но получилось ровно наоборот!

На седьмой день подлой войны, задача по окружению Киева не выполнена и на 30 %. Стратегическая инициатива и внезапность утрачены полностью.

Президент Зеленский вместо потери управляемости, крепко держит кормило власти и за неделю добился вступления в Европейский союз.

Мы же все понимаем, что после вчерашнего голосованиями Европарламента 98 % голосов - остались только формальности.

Украинские Герои под восторженные аплодисменты всего мира показали невиданную стойкость и личный героизм, воюя не числом, а умением, успешно перемалывая врага, который имеет и пока ещё имеет превосходства по живой силе, технике и в воздухе.

Запад стал единым как никогда!

За неделю полностью реабилитировался за 8 лет позорной коллаборации с РФ после захвата Крыма, ввел беспрецедентные санкции, которые не решался вводит даже против Ирана и Северной Кореи.

Русским теперь не куда летать, не с кем торговать, не с кем соревноваться в спорте. Экономика лежит в руинах.

Об Украинском народе скажу коротко Украинский народ победить нельзя!

Что будет дальше?

Да, у Путина ещё есть сотни тысяч, а может и миллионы тонн снарядов, бомб и ракет. Плюс 5000 ядерных боеголовок в придачу.

Да, он может ударить по нам ещё сотнями «Калибров», «Искандеров» и лишить нас связи, воды, электричества, не говоря уже о том чтоб лишить жизни десятки тысяч Украинцев.

Но что это ему даст? Ничего !

Украина не сдастся! Она уже превратилась в пылающий Афганистан для оккупантов. Только в Афганистане СССР за 10 лет 13 500 жизней солдат. А Путин в Украине за не полную неделю - минимум 6 000.

Идёт настоящая Народная, Партизанская война!

Лукашенко, увидев полный провал Путина в Украине на грани истерики и пытается «спрыгнуть» с обязательств наступать на Волынскую, Житомирскую, Ровенскую области.

Запад не снимет санкции до тех пор пока не будет полностью восстановлена территориальная целостность Украины с Донбассом и Крымом включительно.

Пытаюсь спрогнозировать дальнейшие поступки Путина.

Это трудно, когда речь идёт о самовлюбленном психопате с ядерной кнопкой, перешедшим все возможные красные линии.

Тем не менее я вижу следующие сценарии для Путина.

1. Продолжить окружение Киева и наступление по всему Юго Востоку и Центру Украины. Продолжить бомбежки и ракетные удары.

Население временно оккупированых территорий при этом ждёт голод и страшные лишения.

Киев – станет для Путина и оккупантов – Сталинградом.

Реакция Украинского Народа будет очевидной - тотальное уничтожение оккупантов, и днем и ночью.

Оккупировать и держать под контролем огромную густонаселенную территорию – Путину не под силу. Разрушенные мосты, дороги, протяжённые линии Коммуникаций будут постоянно под ударом наших партизан.

2. Прекратить боевые действия и отстреливаясь отводить свою армию оккупантов обратно.

Затем заявить своему народу, что операция по демилитаризации удалась, снабдив это много численными видео ударов по нашим военным объектом.

Окопаться на ранее оккупированой территории Донбасса, наотрез отказаться возвращать украденный Крым, построить у себя экономику северокорейского образца, загнав миллионы россиян в невиданные доселе голод и нищету. Но удержать цепкими ручонками власть.

3. Уйти, передав власть преемнику, который добровольно откажется от Крыма и Донбаса, согласится уплатить многомиллиардные репарации за разрушенную экономику и тысячи погибших украинцев.в

Джерело: блог Антона Геращенко

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