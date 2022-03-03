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    Думки вголос

    Україна відправляє гуманітарні вантажі в окуповані міста

    • Кирило Тимошенко

      Заступник керівника Офісу президента

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    Українці своїх в біді не кидають - Україна відправляє гуманітарні вантажі в окуповані міста
    Українці своїх в біді не кидають
    фото з відкритих джерел

    На сьогодні залізницею вже відправлено понад 1 000 тонн такої допомоги

    Дякую бізнесу, волонтерам, міжнародним партнерам, які збирають та доставляють гуманітарні вантажі по Україні.

    Ваша допомога вкрай важлива!

    Трохи згодом напишу, що зроблено, щоб система працювала максимально швидко.

    Окрема подяка залізничникам, які доставляють гуманітарні вантажі поїздами до оточених ворогом міст.

    На сьогодні залізницею вже відправлено понад 1 000 тонн такої допомоги.

    Росія не просто веде війну проти нашого народу з порушенням всіх правил та норм міжнародного права, вона хоче створити гуманітарну кризу.

    Це робиться, щоб потім надсилати фальшиві гумконвої, як це було в 2014 році в Донецьку та Луганську.

    Українці розуміють, що нас не треба «асвабаждать» і рятувати.

    Держава, люди, міжнародні партнери працюють разом в цей важкий час.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: війна залізниця українці держава гуманітарна допомога Україна
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    Україна відправляє гуманітарні вантажі в окуповані міста