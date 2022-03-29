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    Думки вголос

    Російські батьки байдужі до своїх дітей. Чому так сталося?

    • Леся Оробець

      Народна депутатка України 6-го та 7-го скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Окупант розмовляє з матір'ю. Правоохоронець поруч шокований почутим - Російські батьки байдужі до своїх дітей. Чому так сталося?
    Окупант розмовляє з матір'ю. Правоохоронець поруч шокований почутим
    скріншот з відео допиту полоненого

    Про російських мам і їхнє ставлення до своїх синів, яке нас всіх так потрясло

    Моя гіпотеза: таке трапляється з жінками, які постійно переживають насилля, як фізичне, так і емоційне, фінансову залежність, плюс жіночий алкоголізм (у жінок він практично не лікується).

    Діти, зачаті в сім‘ї, де над жінкою постійне насилля і приниження, ніколи не будуть бажані (бо ускладнюють життя і можливу втечу їх мамі), і їх ніколи особливо не любитимуть. Дітей хочуть і люблять від чоловіків, яких хочуть і люблять.

    І виховати дітей потім не затравленим бидлом, і не розбещеними мажорами (бо і те, і те – огидно) – для цього і потрібні:

    • велика культура,
    • велика підтримка
    • велика мудрість і співпраця мами, тата, всієї родини, міста, держави.

    В наших ворогів до насилля над жінками ще додається байдужість всіх навколо. В форматі «баби ще понароджують». І результат ми спостерігаємо.

    Що можемо ми?

    В першому ж повоєнному бюджеті як державному, так і місцевому, викласти максимум на освіту, науку, культуру і підтримку народження і виховання дітей.

    Зараз?

    Зробити пріоритетом, одразу після безпеки – освіту евакуйованих дітей! Вони вже місяць толком не вчаться і це після двох років локдаунів. Пора наганяти!

    Важливо: я НЕ вважаю, що росіянки ні в чому не винні.

    Навпаки, у кожного є вибір: ставати жертвою чи ні, спиватись чи займатись спортом, любити своїх дітей чи проклинати їх.

    Вони зробили свій вибір, і вони за нього платять. А ми маємо винести уроки і щедріше фінансувати навчання і виховання свого майбутнього!

    Джерело: блог Лесі Оробець

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти діти війна полон культура навчання Україна батьки окупація #stoprussia
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    Російські батьки байдужі до своїх дітей. Чому так сталося?