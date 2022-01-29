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    Думки вголос

    Влада має дякувати за міжнародну допомогу, а не ганьбитися

    • Леся Оробець

      Народна депутатка України 6-го та 7-го скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Новітнє озброєння значно підвищує шанси нашої армії - Влада має дякувати за міжнародну допомогу, а не ганьбитися
    Новітнє озброєння значно підвищує шанси нашої армії
    фото: liveuamap.com

    Завдяки союзникам ми вистояли у Другій світовій війні

    Колись няня наших дітей попросила мене привезти зі Штатів пару баночок SPAM. Це така консервована шинка, є майже в кожному американському супермаркеті. Її у нас називали «американська тушонка».

    – Навіщо?

    – Татові, йому вже за 80, він хотів ще раз її спробувати...

    – ??!

    – Це найсмачніше, що він їв у своєму дитинстві.

    Завдяки союзникам ми вистояли у Другій світовій війні. Цей факт старанно затирався в радянських підручниках.

    Але ж ніяка пропаганда не зітре пам'ять 80-річному дідусеві. Якому в його голодному дитинстві та шинка запам'яталася диво якою смачною.

    ***

    Я на все життя запам'ятаю той момент, коли прочитала про перший британський військовий борт, який приземлився з допомогою нам. До сліз. Ми не залишились самі. Я розповім про це внукам.

    ЗСУ і адекватні громадяни б не розбіглися. І дали бій, навіть якби нам ніхто не допоміг. В решті-решт, відбивалися ми вісім років старим радянським металобрухтом.

    Але тепер наші шанси вижити і дожити до мирного майбутнього значно вищі.

    Дякую союзникам!

    PS: Це мав хтось сказати, якщо офіційно нікому.

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    Джерело: блог Лесі Оробець

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: історія ЗСУ зброя влада
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    Влада має дякувати за міжнародну допомогу, а не ганьбитися