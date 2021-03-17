Дістали. Чому влада перейшла на матюки?

Коли представники Офісу президента постійно матом в ФБ спілкуються – це про що?

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Слушайте, а вот бесконечный мат в соцсетях, на ТВ от представителей всех политических сил, но явный всплеск такой «культуры» пошел в последние годы – с одной стороны, с развитием Телеграмма, в котором мощно проявили себя «слуги», а с другой – инкубаторским размножением информационных телеканалов, где не сдерживает себя никто из политиков и телеведущих - это во благо чего?

Вот все эти стратегии про будущее Украины, рассказы про гуманитарную сферу и т.д. – это складывается в пазл с откровенным поведенческим гопничеством на государственном уровне?

А с дипломатами из других стран они тоже скоро будут так разговаривать? или уже? Или там они типа с ножичком и вилочкой, в смокингах, а в своей стране гопничество – это как знак принадлежности к элите?

Когда представители того же Офиса президента постоянно матом в ФБ общаются – это про что? Я даже не про смысл – когда в сегодняшнем примере Арестович посылает на три буквы за вполне адекватную просьбу - а про форму.

ДОСТАЛИ.

С детьми, женами и родителями своими так разговаривайте, дома, раз вам в радость. А публично, будьте добры, хотя бы видимость адекватности взятой на себя роли политических деятелей показывайте. Имею, между прочим, право требовать, как плательщик налогов, на которые мы вас содержим.

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Джерело: блог Наталії Лігачової

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