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    Думки вголос

    Дістали. Чому влада перейшла на матюки?

    • Наталя Лігачова

      Шеф-редактор проекта «Детектор медіа»

    •  glavcom.ua
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    Радник глави Офісу президента Арестович відповів нецензурними словами на прохання писати українською мовою&nbsp; - Дістали. Чому влада перейшла на матюки?
    Радник глави Офісу президента Арестович відповів нецензурними словами на прохання писати українською мовою 

    Коли представники Офісу президента постійно матом в ФБ спілкуються – це про що?

    Мовою оригіналу

    Слушайте, а вот бесконечный мат в соцсетях, на ТВ от представителей всех политических сил, но явный всплеск такой «культуры» пошел в последние годы – с одной стороны, с развитием Телеграмма, в котором мощно проявили себя «слуги», а с другой – инкубаторским размножением информационных телеканалов, где не сдерживает себя никто из политиков и телеведущих - это во благо чего?

    Вот все эти стратегии про будущее Украины, рассказы про гуманитарную сферу и т.д. – это складывается в пазл с откровенным поведенческим гопничеством на государственном уровне?

    А с дипломатами из других стран они тоже скоро будут так разговаривать? или уже? Или там они типа с ножичком и вилочкой, в смокингах, а в своей стране гопничество – это как знак принадлежности к элите?

    Когда представители того же Офиса президента постоянно матом в ФБ общаются – это про что? Я даже не про смысл – когда в сегодняшнем примере Арестович посылает на три буквы за вполне адекватную просьбу - а про форму.

    ДОСТАЛИ.

    С детьми, женами и родителями своими так разговаривайте, дома, раз вам в радость. А публично, будьте добры, хотя бы видимость адекватности взятой на себя роли политических деятелей показывайте. Имею, между прочим, право требовать, как плательщик налогов, на которые мы вас содержим.

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    Джерело: блог Наталії Лігачової

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    Теги: соціум культура влада
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