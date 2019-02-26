Хто втягнув Україну в міжнародний скандал з Євробаченням?

Відсутність державної політики Міністерства культури у сферах культури та мистецтв привела до ланцюгової реакції

Українці взяли Суспільне ТБ за дупу і добилися справедливості - колаборанти на Євробачення не поїдуть. Але українці повинні взяти ще й владу за дупу і звільнити винних, хто втягнув Україну в міжнародний скандал з Євробаченням, та приніс Україні репутаційні втрати.

До того ж, якщо ми не покараємо винних, українцям треба буде постійно тримати країну в ручному керуванні, і ми змушені будемо весь час влаштовувати скандали у відповідь на провокації тих самих недолугих керівників, яких ми лишимо на посадах. Це поганий шлях.

Тому, вимагаємо:

1. Відібрати ліцензію в СТБ на організацію національного відбору на Євробачення (саме вони облажалися з відбором конкурсантів).

2. Звільнити керівництво Суспільного, яке найняло СТБ для проведення Національного відбору. (саме Суспільне повинне були розробити критерії відбору, серед яких і пункт про відсутність співпраці з країною-агресором, і окреслити чітке ТЗ для СТБ, а не виносити свої недопрацювання на екрани та широкий загал).

3. Звільнити міністра культури за відсутність державницької гуманітарної політики в Україні. (адже міністерство Культури згідно з положенням Кабміну про Мінкульт забезпечує в Україні ФОРМУВАННЯ та РЕАЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ у сферах культури та мистецтв, тому воно зобов'язане було розробити «дорожну карту» для культури та мистецтва в країні).

4. Призначити на посади державників, які дбатимуть про націю, її позитивний імідж та її інтереси.

Саме відсутність державної політики Міністерства культури у сферах культури та мистецтв привела до ланцюгової реакції.

Нерозуміння Суспільним та каналом СТБ запитів суспільства в стані війни, та відсутність чітких орієнтирів, які б мало продукувати Міністерство культури – все разом призвело до ряду помилок, що у свою чергу викликало міжнародний скандал та іміджеві втрати України на міжнародній арені.

Українці, а Вам – слава! Вони думали, що нас уже немає ))

Джерело: блог Лариси Ніцой

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