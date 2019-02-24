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    Думки вголос

    Євробачення і вибори: наш народ проголосує так само?

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Розсилка
    Марув - Євробачення і вибори: наш народ проголосує так само?
    Марув

    За Марув голосувала переважно молодь. Цю молодь за останні 5 років війни виховали МИ

    От зараз на НАЦІОНАЛЬНОМУ відборі Євробачення і побачимо, як народ проголосує на президентських виборах навесні.

    Перемогла Марув. Вона має виступи в Московії і (з її слів) несе їм мир.

    Наступні - президентські вибори.

    Ця влада свого добилася. Україна згнила.

    Даю прогноз. Вперше за багато років на цьому Євробаченні Московія нам дасть голоси.

    І найстрашніше. За Марув голосувала переважно молодь. Цю молодь за останні 5 років війни виховали МИ.

    МИ. РОЗУМІЄТЕ?

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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