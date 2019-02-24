Євробачення і вибори: наш народ проголосує так само?

Марув

За Марув голосувала переважно молодь. Цю молодь за останні 5 років війни виховали МИ

От зараз на НАЦІОНАЛЬНОМУ відборі Євробачення і побачимо, як народ проголосує на президентських виборах навесні.

Перемогла Марув. Вона має виступи в Московії і (з її слів) несе їм мир.

Наступні - президентські вибори.

Ця влада свого добилася. Україна згнила.

Даю прогноз. Вперше за багато років на цьому Євробаченні Московія нам дасть голоси.

І найстрашніше. За Марув голосувала переважно молодь. Цю молодь за останні 5 років війни виховали МИ.

МИ. РОЗУМІЄТЕ?

Джерело: блог Лариси Ніцой

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