Євробачення і вибори: наш народ проголосує так само?
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Розсилка
Марув
За Марув голосувала переважно молодь. Цю молодь за останні 5 років війни виховали МИ
От зараз на НАЦІОНАЛЬНОМУ відборі Євробачення і побачимо, як народ проголосує на президентських виборах навесні.
Перемогла Марув. Вона має виступи в Московії і (з її слів) несе їм мир.
Наступні - президентські вибори.
Ця влада свого добилася. Україна згнила.
Даю прогноз. Вперше за багато років на цьому Євробаченні Московія нам дасть голоси.
І найстрашніше. За Марув голосувала переважно молодь. Цю молодь за останні 5 років війни виховали МИ.
МИ. РОЗУМІЄТЕ?
Джерело: блог Лариси Ніцой
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