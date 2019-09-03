На Одещині з'явилося ще одне місто «руской слави»?

У місті Чорноморськ Одеської області 7 загальноосвітніх шкіл. ЧОТИРИ з них – російські. І лише ТРИ школи навчає українською мовою

Хто мені пояснить, місто Чорноморськ Одеської області – це що, місто росіян?

Усе навчання українських діток у місті Чорноморську відбувається переважно російською мовою.

Це ще один «город руской слави», як Севастопіль?

У місті Чорноморськ Одеської області 7 загальноосвітніх шкіл. ЧОТИРИ з них – російські. І лише ТРИ школи навчає українською мовою. Якщо мешканці Чорноморська – великі любителі російської мови, ну вчіть її в українських школах, як окремий предмет. АЛЕ, чому все навчання російською? Дивимося закон про освіту. Стаття 7. Читайте також Україна і Румунія почали спільні військові навчання Сьогодні, 18:33 «Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини». ОТЖЕ, навчатися мовою національних меншин можуть національні меншини. При чому тут українці? Якщо в Чорноморську із семи шкіл аж ЧОТИРИ школи з навчанням мовою російської меншини – значить у даному місті живуть росіяни? І їх там більшість? Якщо в Чорноморську всі росіяни – то все нормально, що там більшість російських шкіл. Якщо ж у Чорноморську живуть переважно українці, то чому міська влада ПРИМУСОВО ЗРОСІЙЩУЄ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ? Чому і досі не перевела школи на освіту українською? Залишивши для особливо буйних російську, як предмет. Питання до місцевої влади. Що ви собі думаєте? Ви там взагалі хто? Кого чекаєте? Питання до комітетів ВРУ. Чи закон про ОТГ дає право порушувати Чорноморській міській владі Закон про освіту? Питання до генеральної прокуратури. Коли ви розберетеся з гуманітарною диверсією, яку влаштували посадовці Чорноморська? Питання до Уряду. Коли ж уже відбудеться той довгоочікуваний перепис населення? Щоб припинити ці підтасовки на шкоду державі. Чорноморська зош 1 – укр. Чорноморська зош 2 - укр. Чорноморська зош 3 - рос. Чорноморська зош 4 - рос. Чорноморська зош 6 - укр. Чорноморська зош 7 – рос. Чорноморський нвк – рос.

Джерело: блог Лариси Ніцой

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