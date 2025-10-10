Названо імена автора та диктора Радіодиктанту національної єдності 2025

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня

Українське радіо оголосило ім'я авторки Радіодиктанту національної єдності. Нею стала письменниця Євгенія Кузнєцова, дикторкою було обрано народну артистку Наталію Сумську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ефір.

Євгенія Кузнєцова – це українська письменниця, перекладачка, докторка філософії. Вона є авторкою книжок «Спитайте Мієчку», «Готуємо в журбі», дослідження «Мова-меч: як говорила радянська імперія» та роману «Драбина», який визнано книгою року ВВС-2023. Цього року новий роман Євгенії «Вівці цілі» увійшов до довгого списку книги року ВВС.

Наталія Сумська – народна артистка України та прима столичного театру імені Івана Франка. Вона зіграла пів сотні ролей у кіно – від головної ролі в «Наталці Полтавці» 1978-го, мами вчителя Василя Голобородька в серіалі «Слуга народу» 2017 року і до ворожки Явдохи в «Чорному вороні» 2020-го.

Нагадаємо, що Радіодиктант національної єдності присвячений Дню української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Ідея радіодиктанту виникла 23 роки тому, його у 2000 році започаткувала команда «Українського радіо» з метою об'єднати всіх українців. Завдяки радійній трансляції та інтернет-доступу до радіодиктанту змогли долучитися люди з будь-яких куточків світу.

Минулого року авторкою тексту радіодиктанту стала письменниця Оксана Забужко. Читав радіодиктант поет та військовий Павло Вишебаба. До слова, новина про те, що авторкою тексту стане Оксана Забужко, неабияк сколихнула суспільство. Річ у тому, що стиль письменниці нерідко виражений довгими реченнями, які сягають сторінок.

У 2023 році радіодиктант мав назву «Дороги України». Авторкою тексту стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. До методичної роботи над радіодиктантом також долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко. Зокрема, читав диктант актор, театральний режисер, виконавець ролі Івана Довбуша у популярному фільмі «Довбуш» Олексій Гнатковський.