Очільник «Суспільного» перепросив за вимкнення з ефіру багаторічної переможниці радіодиктанту

Під час прямого ефіру ведучий перервав Христину Гоянюк та не дав їй повністю висловитися

Голова правління «Суспільного» Микола Чернотицький відреагував на інцидент з вимкненням з прямого ефіру багаторічної переможниці національного радіодиктанту Христини Гоянюк, яка розкритикувала цьогорічний текст. Він перепросив за дії ведучого та пообіцяв провести редакторську роботу, повідомляє «Главком».

«Сьогодні під час прямого ефіру Радіодиктанту ведучий перервав пані Христину Гоянюк. Приношу за це вибачення. З цього питання ми проведемо окрему редакторську роботу. Ми цінуємо різні точки зору і не ховаємося від критики. Дякую всім, хто доєднався до Радіодиктанту національної єдності. Треба жити!» – зазначив він.

Варто зазначити, що Христина Гоянюк у коментарі журналістам розкритикувала диктант. Зокрема, вона вказала на проблемний текст та його прочитання.

«За 26 років це перший диктант, який звалив мене наповал. По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще читав текст Павло Вишебаба, який минулого року диктував. За ним хоч можна було писати одразу всі розділові знаки», – сказала Гоянюк.

Далі жінку перебив ведучий Роман Коляда, сказавши, що «слова критики теж можливі у нашому житті». «Пані Христина, судячи з настрою, вперше… Хоча побачимо. Можливо, попри те, що не встигала, але написала все ж таки без помилок», – наголосив він.

Нагадаємо, що радіодиктант національної єдності – щорічна подія, започаткована у 2000 році, що покликана об’єднати українців навколо рідного слова та популяризувати грамотність. Учасники з усієї країни та діаспори пишуть текст одночасно, а після публікації офіційного варіанту можуть перевірити свої знання. Цьогорічний диктант «Треба жити!» підготувала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, його продиктувала народна артистка України Наталія Сумська.

Авторка диктанту Євгенія Кузнєцова відзначила, що текст об’єднує українців. Незалежно від складності слів чи пунктуації, учасники разом обговорюють результати та діляться враженнями.

Сьогодні, 27 жовтня, відзначається День української писемності та мови, який є важливою подією в культурному житті України. Свято спрямоване на усвідомлення важливості української мови як основи національної самобутності.

Зауважимо, радіодиктант національної єдності – це традиційний мовний флешмоб, який запрошує всіх охочих – як носіїв мови, так і тих, хто тільки вивчає українську, долучитися до цієї події.

До слова, у 2024 році без жодної помилки Радіодиктант національної єдності написала одна людина, це – Христина Гоянюк зі Львова. У липні цього року російські окупанти зруйнували її будинок.