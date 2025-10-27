Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Очільник «Суспільного» перепросив за вимкнення з ефіру багаторічної переможниці радіодиктанту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Очільник «Суспільного» перепросив за вимкнення з ефіру багаторічної переможниці радіодиктанту
Багаторічна переможниця вказала на проблемні сторони цьогорічного радіодиктанту
скріншот з відео Суспільного

Під час прямого ефіру ведучий перервав Христину Гоянюк та не дав їй повністю висловитися

Голова правління «Суспільного» Микола Чернотицький відреагував на інцидент з вимкненням з прямого ефіру багаторічної переможниці національного радіодиктанту Христини Гоянюк, яка розкритикувала цьогорічний текст. Він перепросив за дії ведучого та пообіцяв провести редакторську роботу, повідомляє «Главком».

«Сьогодні під час прямого ефіру Радіодиктанту ведучий перервав пані Христину Гоянюк. Приношу за це вибачення. З цього питання ми проведемо окрему редакторську роботу. Ми цінуємо різні точки зору і не ховаємося від критики. Дякую всім, хто доєднався до Радіодиктанту національної єдності. Треба жити!» – зазначив він.

Очільник «Суспільного» перепросив за вимкнення з ефіру багаторічної переможниці радіодиктанту фото 1

Варто зазначити, що Христина Гоянюк у коментарі журналістам розкритикувала диктант. Зокрема, вона вказала на проблемний текст та його прочитання.

«За 26 років це перший диктант, який звалив мене наповал. По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще читав текст Павло Вишебаба, який минулого року диктував. За ним хоч можна було писати одразу всі розділові знаки», – сказала Гоянюк.

Далі жінку перебив ведучий Роман Коляда, сказавши, що «слова критики теж можливі у нашому житті». «Пані Христина, судячи з настрою, вперше… Хоча побачимо. Можливо, попри те, що не встигала, але написала все ж таки без помилок», – наголосив він.

Нагадаємо, що радіодиктант національної єдності – щорічна подія, започаткована у 2000 році, що покликана об’єднати українців навколо рідного слова та популяризувати грамотність. Учасники з усієї країни та діаспори пишуть текст одночасно, а після публікації офіційного варіанту можуть перевірити свої знання. Цьогорічний диктант «Треба жити!» підготувала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, його продиктувала народна артистка України Наталія Сумська.

Авторка диктанту Євгенія Кузнєцова відзначила, що текст об’єднує українців. Незалежно від складності слів чи пунктуації, учасники разом обговорюють результати та діляться враженнями.

Сьогодні, 27 жовтня, відзначається День української писемності та мови, який є важливою подією в культурному житті України. Свято спрямоване на усвідомлення важливості української мови як основи національної самобутності.

Зауважимо, радіодиктант національної єдності – це традиційний мовний флешмоб, який запрошує всіх охочих – як носіїв мови, так і тих, хто тільки вивчає українську, долучитися до цієї події.

До слова, у 2024 році без жодної помилки Радіодиктант національної єдності написала одна людина, це – Христина Гоянюк зі Львова. У липні цього року російські окупанти зруйнували її будинок.

Читайте також:

Теги: радіодиктант

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День української писемності та мови відзначається з 1997 року
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 08:08
Євгенія Кузнєцова (ліворуч) стане авторкою диктанту, а Наталія Сумська його озвучить
Названо імена автора та диктора Радіодиктанту національної єдності 2025
10 жовтня, 11:52
29 жовтня об 11:00 на сайтах «Українського Радіо» та «Суспільне Культура» буде опубліковано текст диктанту для самоперевірки
Радіодиктант національної єдності 2025: коли і як долучитися до акції
Сьогодні, 04:12
27 жовтня в Україні пройшов Всеукраїнський радіодиктант національної єдності
Авторка тексту радіодиктанту національної єдності відреагувала на настрої українців
Сьогодні, 14:30
Радіодиктант 2025: текст містив складні слова та діалектизми
Радіодиктант національної єдності: топ-10 слів, які могли заплутати учасників
Сьогодні, 14:59
Цьогорічний текст диктанту підготувала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова
Радіодиктант національної єдності 2025: відео
Сьогодні, 10:55

Наука та освіта

Очільник «Суспільного» перепросив за вимкнення з ефіру багаторічної переможниці радіодиктанту
Очільник «Суспільного» перепросив за вимкнення з ефіру багаторічної переможниці радіодиктанту
Авторка тексту радіодиктанту національної єдності відреагувала на настрої українців
Авторка тексту радіодиктанту національної єдності відреагувала на настрої українців
Радіодиктант національної єдності 2025 спричинив суперечку у мережі
Радіодиктант національної єдності 2025 спричинив суперечку у мережі
Міністр освіти долучився до радіодиктанту національної єдности 2025
Міністр освіти долучився до радіодиктанту національної єдности 2025
Радіодиктант національної єдності 2025: коли і як долучитися до акції
Радіодиктант національної єдності 2025: коли і як долучитися до акції
По слідах однієї екскурсії. На чию перемогу працюють екскурсоводи Національного музею історії України?
По слідах однієї екскурсії. На чию перемогу працюють екскурсоводи Національного музею історії України?

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua