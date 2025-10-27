Ольга Сумська заступилась за сестру, яку розкритикували за читання радіодиктанту

Народна артистка відповіла на коментарі хейтерів в бік акторки Наталії Сумської

Акторка Ольга Сумська доєдналась до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, який відбувся 27 жовтня. Його у прямому ефірі зачитала її старша сестра, народна артистка Наталія Сумська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Ольги Сумської.

«Долучилась до написання всеукраїнського диктанту від Українського радіо. Дякуємо за цікавий текст, життєвий, про сьогодення… Читкиня – голос мого дитинства. Тепло на душі. Які відчуття? Хто писав?», – поцікавилась Ольга Сумська та привітала всіх з днем української писемності та мови.

Втім, в соцмережах і під час диктанту, і після нього Наталії Сумській дорікнули за швидке начитування тексту, за акторкою не встигали писати. Також нагадали про момент, коли народна артистка переплутала речення, поєднавши початок одного з кінцем попереднього. В коментарях під своїм дописом Ольга Сумська також відзначила, що не встигала за сестрою. «Трохи було зашвидко, я теж не встигала за читкинею, але вкінці намагалась надолужити», – написала вона.

В коментарях під дописом припустили, що Ольга Сумська вирішила забрати на себе деякий хейт, який йде на її сестру. На це припущення акторка відреагувала смайлом, який опосередковано підтвердив її підтримку Наталії Сумської.

Втім, деякі користувачі соцмереж побачили в публікації Ольги Сумської протилежне. Акторці нагадали про розбіжності між сестрами та дорікнули в піарі. Натомість сама Ольга Сумська наголосила, що вона лише подякувала сестрі та організаторам радіодиктанту.

Публікація Ольги Сумської спричинила жваві обговорення в коментарях. Окрім різних думок щодо темпу читання та в цілому роботи Наталії Сумському, під постом акторки з'явились не тільки текстові зауваження, але й меми.

Це ви, пані Олю, таким способом вирішили взнати думки українців про написання диктанту, текст якого читала ваша сестра? Ви, думаю, і самі здогадуєтеся і читали коментарі під час його проведення.

Гарний текст, але читання геть не годне. Я проти такого читання! Чому вчителю не дали?! В цьому році зірване написання.

Найгірші за 25 років. Сподівання й реальність – речі, на жаль, несумісні. Мабуть, думала, що буде, як у кіно: не вийшло з першого разу – буде другий.

Спочатку було трішки швидко, але нічого. Цікавий досвід. Радіодиктант писала для себе. Ми всі робимо помилки. Сила в єдності, а не в розбраті.

В коментарях під публікацією Ольги Сумської з'явились і меми фото: Facebook/osumska

Після радіодиктанту своїми враженнями поділилась і сама Наталія Сумська. «Мені здається, все вдалось. Люди висловлювали свої враження. Комусь добре, комусь зашвидко. У нас сьогодні урок зі скоропису трохи», – прокоментувала акторка «Суспільному». У своїх соцмережах вона поки не робила дописів на цю тематику.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Суспільне Культура (@suspilne.culture)

Зазначимо, що цьогорічний диктант з назвою «Треба жити!» написала письменниця Євгенія Кузнєцова. Під час прямої трансляції лише на YouTube-каналі «Українського Радіо» ефір дивилися понад 232 тис. користувачів. Ведучі «Суспільного» Інна Москвіна, Галина Бабій, Олена Зелінченко й Тімур Мірошніченко з чотирьох локацій Києва розповідали, як готувалися і як писали диктант учасники, які там зібралися.

Радіодиктант національної єдності традиційно писали з різних куточків світу. Зокрема, з Польщі, Німеччини, Франції, Угорщини, Хорватії, Великої Британії, ПАР, Індонезії, ОАЕ та Австралії. Полярники та полярниці 30-ї Української антарктичної експедиції писали радіодиктант національної єдності вже вшосте.

Відзначимо, що 27 жовтня відзначається День української писемності та мови, який є важливою подією в культурному житті України. Свято спрямоване на усвідомлення важливості української мови як основи національної самобутності.

Раніше «Главком» писав, що цьогорічний диктант відзначився низкою рідковживаних і складних слів.