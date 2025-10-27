Радіодиктант національної єдності 2025 спричинив суперечку у мережі

Користувачі соцмереж скаржаться на швидкий темп читання Сумської

Переможниця радіодиктанту національної єдності 2024 року Христина Гоянюк зі Львова розкритикувала цьогорічне читання диктанту народною артисткою Наталею Сумською. За її словами, текст був «недобре прочитаний» та «дурнуватий». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеефір «Українського радіо».

Під час радіодиктанту національної єдності 2025 року Наталя Сумська спочатку швидко начитувала текст, а потім переплутала речення, поєднавши початок одного з кінцем попереднього. Гоянюк різко розкритикувала це: «Я боюся висловити якесь слово, щоб не сказати дуже погано. За 26 років – це перший диктант, який звалив мене наповал. По-перше, недобре прочитаний, сам текст дурнуватий, хай би краще читав цей текст Павло Вишибаба, який минулого року диктував, за ним хоч можна було писати», – сказала вона. Коментар Христини Гоянюк перебив ведучий і вона була вимкнена з ефіру.

У соцмережах користувачі вже пропонують, щоб наступного року диктував текст професійний філолог.

Водночас деякі користувачі похвалили Наталю Сумську за читання та письменницю Євгенію Кузнєцову за гарний текст.

Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня, відзначається День української писемності та мови, який є важливою подією в культурному житті України. Свято спрямоване на усвідомлення важливості української мови як основи національної самобутності.

Зауважимо, радіодиктант національної єдності – це традиційний мовний флешмоб, організований, який запрошує всіх охочих – як носіїв мови, так і тих, хто тільки вивчає українську, долучитися до цієї події.

Як повідомлялося, міністр освіти і науки Оксен Лісовий долучився до радіодиктанту національної єдності 2025. Перед початком він зізнався, що хвилюється і взяв запасну ручку.

До слова, у 2024 році без жодної помилки радіодиктант національної єдності написала одна людина, це – Христина Гоянюк зі Львова. У липні цього року російські окупанти зруйнували будинок 79-річної жительки Львова Христини Гоянюк – рекордсменки з написання радіодиктантів.