Радіодиктант 2025 перетворився на скандал: Сумська різко відповіла критикам

Учасницю-переможницю відключили в прямому ефірі, а текст назвали «дурнуватим»

Цьогорічний Радіодиктант національної єдності, який відбувся 27 жовтня до Дня української писемності та мови, несподівано став предметом гучного суспільного скандалу. Захід, покликаний об’єднати українців усього світу, отримав хвилю критики – як через текст і спосіб диктування, так і через поведінку ведучих «Суспільного», які перервали виступ однієї з найавторитетніших учасниць. Наразі скандали перейшли з прямого ефіру у соцмережі, де сім'я акторок Наталі та Ольги Сумських продовжують реагувати на критику. Про це повідомляє «Главком».

Акторка Ольга Сумська

Сестра народної артистки Наталії Сумської Ольга, відповіла на коментарі хейтерів.

«Долучилась до написання всеукраїнського диктанту від Українського радіо. Дякуємо за цікавий текст, життєвий, про сьогодення… Читкиня – голос мого дитинства. Тепло на душі. Які відчуття? Хто писав?», – поцікавилась Ольга Сумська та привітала всіх з днем української писемності та мови.

Втім, в соцмережах і під час диктанту, і після нього Наталії Сумській дорікнули за швидке начитування тексту, за акторкою не встигали писати. Також нагадали про момент, коли народна артистка переплутала речення, поєднавши початок одного з кінцем попереднього. В коментарях під своїм дописом Ольга Сумська також відзначила, що не встигала за сестрою. «Трохи було зашвидко, я теж не встигала за читкинею, але вкінці намагалась надолужити», – написала вона.

Відома українська журналістка Леся Вакулюк гостро розкритикувала Ольгу Сумську:

«Як правило, дурниці поре Ольга, але я не бачила, щоб так усі дружно накидалися на неї, як на Наталію. При чому, всього лиш за не так, як би хотілося, прочитаний диктант. Диктант, який би мав сприйматися просто як фан, як участь, як гра для всієї країни. Але ж учасники гри - глибоко травмовані Совком, тож у їхній уяві диктант має бути написаний на найвищу оцінку, ніби це щось надзвичайно вирішальне у житті. Ніби Путін після результатів перевірки цього диктакту здасться і піде на мирову угоду)

Тим часом, послухайте, як Наталія Сумська під час інтервʼю для Slawa TV зачитує дуже чуттєвий вірш у памʼять про акторів, які загинули, захищаючи нас із вами. Ця розмова з нею і Анатолієм Хостікоєвим наразі найуспішніша з-поміж інших моїх на YouTube-каналі @SLAWA_LIFE, на якому тоді було трішки більше 2-х тисяч підписників, це інтерв’ю переглянули понад 100 тисяч разів. Моя колега Ольга Кісіль дуже постаралася і познаходила багато архівних кадрів, які лише підтверджують, що Наталія Сумська, попри «не такий» диктант, - прекрасна актриса!», - написала Леся Вакулюк.

Ольга Сумська також відповіла на таку критику: «Шановна Леся Вакулюк ‼Ви не маєте жодного права писати про мене в такому тоні..Що це висловлювання ?Де ви виховувались?Де ваша журналістська етика ,елементарна повага? Жах,просто жах…Ганьба вам!», – зазначила Ольга Сумська.

«За 26 років це вперше такий диктант»

Христина Гоянюк скріншот з відео

Багаторазова переможниця Радіодиктанту, львів’янка Христина Гоянюк, яка понад 20 років писала його без жодної помилки, цього року публічно розкритикувала як текст, так і читання диктанту акторкою Наталією Сумською.

«Я боюся висловити якесь слово, щоб не сказати дуже погано. За 26 років – це перший диктант, який звалив мене наповал. По-перше, недобре прочитаний, сам текст дурнуватий, хай би краще читав цей текст Павло Вишибаба, який минулого року диктував, за ним хоч можна було писати», – сказала вона.

Коментар Христини Гоянюк перебив ведучий і вона була вимкнена з ефіру: «Ну, слова критики теж можливі в нашому житті. Пані Христина, судячи з настрою, уперше… Хоча побачимо. Можливо, попри те, що не встигала, але написала все ж таки без помилок».

Христина Гоянюк, 79-річна мешканка Львова, є рекордсменкою України за кількістю участей у Радіодиктанті національної єдності. Вона бере участь у проєкті від 2000 року й жодного разу не пропустила трансляцію. Минулого року жінка стала єдиною учасницею, яка написала диктант без жодної помилки.

Реакція «Суспільного»

Голова правління НСТУ Микола Чернотицький публічно вибачився: «Сьогодні під час прямого ефіру Радіодиктанту ведучий перервав пані Христину Гоянюк. Приношу за це вибачення. З цього питання ми проведемо окрему редакторську роботу. Ми цінуємо різні точки зору і не ховаємося від критики. Дякую всім, хто доєднався до Радіодиктанту національної єдності. Треба жити!».

Соцмережі

Хвиля обурення в соцмережах відбулась одразу ж. Особливо болісно це сприйняли ті, хто роками писав Радіодиктант, як зразку універсальної та авторитетної мовної події.

Авторка диктанту

Текст диктанту написала письменниця Євгенія Кузнєцова. Авторка цьогорічного диктанту зазначила, що він дійсно єднає українців. Адже спочатку всі разом жаліються на складність написання та якість читання диктанту, а після перевірки єднаються, обговорюючи незрозумілу пунктуацію.

«Радіодиктант справді єднає…! Зараз усі обʼєднані ідеєю, що важко читали й що це за слова взагалі, а коли оприлюднять текст, то всі обʼєднаються під гаслом «Нащо там кома?» Це диктант національної єдності. Вас попереджали!)», – написала Євгенія Кузнєцова.

Як відомо, 27 жовтня об 11:00 стартував Всеукраїнський радіодиктант національної єдності – подія, яка вже понад чверть століття об’єднує українців у всьому світі любов’ю до рідного слова.