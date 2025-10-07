Українці почали частіше скаржитися на порушення мовного законодавства: деталі

Найбільше порушень було пов’язано з відсутністю української версії сайтів інтернет-магазинів та інших веб-сайтів

Найбільше скарг на порушення мовного законодавства надійшло з Києва

За три квартали 2025 року Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови зареєстрував 2227 звернення громадян про порушення мовного законодавства. Це на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Найбільше порушень стосувалися: відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів – 574 звернень (26%); мови зовнішньої реклами та вивісок – 443 звернення (20%); порушень під час безпосереднього обслуговування - 397 звернень (18%); сфери освіти – 145 звернень (7%); сфери культури – 112 звернень (5%); порушень у медичних закладах – 93 звернення (4%). Також скарги надходили щодо інформації про товари та послуги (етикетки, чеки, меню) – 115 звернень, та порушень у сферах медіа (82), транспорту (53), книговидання (35), спорту (25) тощо.

Найбільше скарг на порушення мовного законодавства надійшло з Києва – 870 звернень (39% від загальної кількості), Одеської – 339 (15%), Харківської – 286 (13%) та Дніпропетровської областей – 201 (9%).

За словами уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської, зростання кількості скарг означає, що українці стали уважнішими до свого права отримувати інформацію та послуги державною мовою. Варто зазначити, що у 2024 році уповноваженому із захисту державної мови надійшло на 37% менше скарг про порушення мовного законодавства, ніж у 2023 році.

Нагадаємо, нова мовна омбудсменка Олена Івановська оцінила мовну ситуацію на Закарпатті як «дуже серйозну проблему». За її словами, у прикордонних регіонах України державна мова перебуває під постійним тиском і змушена конкурувати з мовами сусідніх країн.

Раніше Івановська застерегла батьків, які дозволяють своїм дітям дивитися російський мультфільм «Маша і Ведмідь». На її думку, це не просто дитячий контент, а інструмент гібридної війни, створений для просування російських цінностей і культурного впливу.