Патріотичне виховання українців у кінотеатрі

Дорогі вчителі, викладачі і директори навчальних закладів!

Якщо у вашому місті, містечку чи неподалік є кінотеатри, прошу вас організувати походи старшокласників на показ кінофільму «Таємний щоденника Симона Петлюри».

Тільки не кажіть, що це пов'язано з витрачанням коштів і ви не можете їм вказувати. Можете. В рамках освітнього процесу. В рамках патріотичного виховання. Можна ще в рамках родинного виховання і закликати старшокласників сходити на фільм разом з батьками.

Організуйте такі походи дітей, батьків і підіть самі.

Дорогі викладачі, організуйте студентів.

Дякувати Богу, в нас починають з'являтися такі фільми. Вони просто необхідні як повітря.

Я була. Другий день під враженням. Дякую всім причетним за його створення.

Дорогі батьки, не стійте осторонь, організуйтеся самі і допоможіть учителям.

Джерело: блог Лариси Ніцой

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