  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Лариса Ніцой

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Патріотичне виховання українців у кінотеатрі

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Розсилка
    Патріотичне виховання українців у кінотеатрі

    Дорогі вчителі, викладачі і директори навчальних закладів!

    Якщо у вашому місті, містечку чи неподалік є кінотеатри, прошу вас організувати походи старшокласників на показ кінофільму «Таємний щоденника Симона Петлюри».

    Тільки не кажіть, що це пов'язано з витрачанням коштів і ви не можете їм вказувати. Можете. В рамках освітнього процесу. В рамках патріотичного виховання. Можна ще в рамках родинного виховання і закликати старшокласників сходити на фільм разом з батьками.

    Організуйте такі походи дітей, батьків і підіть самі.

    Дорогі викладачі, організуйте студентів.

    Дякувати Богу, в нас починають з'являтися такі фільми. Вони просто необхідні як повітря.

    Я була. Другий день під враженням. Дякую всім причетним за його створення.

    Дорогі батьки, не стійте осторонь, організуйтеся самі і допоможіть учителям.

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    історія школа соціум українці батьки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Сергій Таран
    Сергій Таран

    Політолог

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ