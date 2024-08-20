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Чи стане Фаріон Героєм України? Голосування за петицію зупинилося за пів кроку до потрібної позначки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Чи стане Фаріон Героєм України? Голосування за петицію зупинилося за пів кроку до потрібної позначки
Збір підписів на підтримку петиції розпочався 24 липня 2024 року. До закінчення збору підписів залишилося ще 65 днів
фото з відкритих джерел

Петиція про присвоєння загиблій патріотці найвищої державної нагороди вже набрала 85% потрібних голосів

В Україні триває збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Петицію опублікував 24 липня Михайло Шевелюк на сайті уряду.

Станом на зараз петиція вже набрала 21,2 тис. із 25 тис. необхідних для її розгляду. 

Як зазначається у тексті петиції, Ірина Фаріон багаторічно «укріплювала позиції державної мови та своєю працею зробила значний внесок у збереження української державності в умовах постійної культурної, інформаційної експансії РФ». Також автори зауважують, що «багата наукова спадщина та просвітницька діяльність Ірини Фаріон має стати фундаментом формування україноцентричного світогляду майбутніх поколінь українців». 

Чи стане Фаріон Героєм України? Голосування за петицію зупинилося за пів кроку до потрібної позначки фото 1
скриншот: petition.kmu.gov.ua

Згідно з документом, Ірина Фаріон залишила по собі значний спадок. Серед її заслуг автор виокремлює організацію конкурсу політичного плаката і малюнка «Мова – твого життя основа», започаткування проєкту популяризації української книги «Від книги до мети», а також створення телевізійних проєктів «Велич особистості» та «Ген українців».  Її робота, як ідеться в петиції, охоплює не тільки наукові досягнення, але й активну політичну діяльність, включаючи ініціювання законопроєктів на захист української мови.

Збір підписів на підтримку петиції розпочався 24 липня 2024 року. До закінчення збору підписів залишилося ще 65 днів.

Нагадаємо, що у Львові одну із вулиць може буде перейменовано на честь убитої громадської діячки та екснардепки Ірини Фаріон. Відповідне звернення підтримали депутати Львівської міської ради на засіданні сесії у вівторок, 23 липня

Раніше Софія Семчишин розповіла, що її мати Ірина Фаріон планувала відпочити із сім'єю на морі перед тим, як її вбили. «Ти мала їхати до нас, бо ми мали їхати на море. Нарешті відпочити. Ти мені телефоном казала, що хочеш відпочити. Ти нарешті хочеш відпочити. Ти хотіла побути з нами», – розповідає донька Фаріон. Софія Семчишин зазначила, що в останній свій день Фаріон забирала внука Дмитра із садочка.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю. 

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Теги: вбивство Герой України робота петиція спадщина Ірина Фаріон ворог

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