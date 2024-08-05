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Мінімум онлайн-навчання. Уряд готує рішення для школярів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мінімум онлайн-навчання. Уряд готує рішення для школярів
Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію «Школа офлайн», щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання
фото з відкритих джерел

Влада збирається по максимуму допомогти усім школам працювати очно

Україна активно готується до нового навчального року. Серед основних цілей влади – по максимуму допомогти школам в усіх регіонах відкритись для дітей і працювати офлайн. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Зокрема, премʼєр-міністр Денис Шмигаль доповів Зеленському щодо регіональної роботи урядовців. «Це правильно, щоб уряд був в областях та реально бачив проблематику, швидко і на місцях ухвалював рішення», – каже президент.

Як зазнає Зеленський, найнагальнішим питанням є підготовка до нового навчального року.

«Наш пріоритет – по максимуму допомогти школам в усіх регіонах, де безпека це дозволяє, відкритись для дітей і працювати офлайн. Уряд зараз готує кілька технічних рішень, які допоможуть саме цьому. Регулярні звіти і щодо енергетики – нашої підготовки до опалювального сезону й більшого захисту енергетичної інфраструктури», – каже президент.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію «Школа офлайн», щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання, та підвищити якість дистанційного там, де очний формат не можливий.

До слова, Кабінет міністрів визначив початок та кінець нового навчального року в загальній середній школі.

Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять.

Як повідомлялося, українським учителям найближчим часом не варто очікувати на підвищення заробітної плати. Причиною цьому стала складна ситуація в державному бюджеті.

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Теги: освіта школа Володимир Зеленський навчання школярі

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