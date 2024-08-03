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Присвоєння «Героя України» Ірині Фаріон. Петиція зібрала дві третини голосів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Присвоєння «Героя України» Ірині Фаріон. Петиція зібрала дві третини голосів
До закінчення збору підписів під петицією залишилося ще 82 дні
фото з відкритих джерел

За півтора тижня з моменту реєстрації петиція до уряду вже набрала майже 16 тис. підписів із необхідних 25 тис.

В Україні триває збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Петиція станом на зараз вже набрала майже 16 тис. голосів із 25 тис. необхідних для її розгляду. Відповідну петицію опублікував 24 липня Михайло Шевелюк на сайті Київради.

«Петиція до Кабінету Міністрів України з проханням присвоїти доктору філологічних наук, професору, народному депутату України VII скликання (2012-2014), голові підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань науки і освіти (2013) Фаріон Ірині Дмитрівні звання «Героя України» (посмертно). Доктор філологічних наук, професор Ірина Фаріон – надпотужний професійно-інтелектуальний діяч українського освітнього, культурного та політико-націоналістичного руху», – йдеться у петиції.

Як зазначається, «багата наукова спадщина та просвітницька діяльність Ірини Фаріон має стати фундаментом формування україноцентричного світогляду майбутніх поколінь українців». У петиції також згадується значний внесок Фаріон у розвиток української мови, освіти й культури, а також її відданість справі національної ідентичності та державності України. 

Присвоєння «Героя України» Ірині Фаріон. Петиція зібрала дві третини голосів фото 1
скріншот із сайту petition.kmu.gov.ua

Згідно з документом, Ірина Фаріон залишила по собі значний спадок. Серед її заслуг автор виокремлює організацію конкурсу політичного плаката і малюнка «Мова – твого життя основа», започаткування проєкту популяризації української книги «Від книги до мети», а також створення телевізійних проєктів «Велич особистості» та «Ген українців».  Її робота, як ідеться в петиції, охоплює не тільки наукові досягнення, але й активну політичну діяльність, включаючи ініціювання законопроєктів на захист української мови.

Збір підписів на підтримку петиції розпочався 24 липня 2024 року. До закінчення збору підписів залишилося ще 82 дні.

Нагадаємо, що у Львові одну із вулиць може буде перейменовано на честь убитої громадської діячки та екснардепки Ірини Фаріон. Відповідне звернення підтримали депутати Львівської міської ради на засіданні сесії у вівторок, 23 липня

Раніше Софія Семчишин розповіла, що її мати Ірина Фаріон планувала відпочити із сім'єю на морі перед тим, як її вбили. «Ти мала їхати до нас, бо ми мали їхати на море. Нарешті відпочити. Ти мені телефоном казала, що хочеш відпочити. Ти нарешті хочеш відпочити. Ти хотіла побути з нами», – розповідає донька Фаріон. Софія Семчишин зазначила, що в останній свій день Фаріон забирала внука Дмитра із садочка.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю. 

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Теги: Ірина Фаріон вбивство Герой України петиція

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