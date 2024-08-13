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До вбивства Фаріон причетні російські спецслужби? СБУ дала офіційну відповідь

Ірина Міллер
glavcom.ua
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До вбивства Фаріон причетні російські спецслужби? СБУ дала офіційну відповідь
фото: Вікіпедія

Спецслужба розглядає одразу дві версії вбивства української політичної діячки

За вбивством мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон могли стояти російські спецслужби, але перевірки цієї версії ще тривають. Про це 13 серпня повідомляє «Телеграф» із посилання на відповідь Служби безпеки України на офіційний запит.

«Серед іншого, СБУ перевіряє одну з версій щодо причетності російських спецслужб до організації вбивства і зв'язку затриманого з неонацистським рухом, центр якого знаходиться у РФ», – йдеться в повідомленні. Назв російських спецслужб СБУ не вказала.

І якщо назви російських спецслужб СБУ називати не стала, то по російському неонацистському руху конкретики більше.

«Серед іншого, СБУ перевіряє одну з версій щодо причетності російських спецслужб до організації вбивства і зв'язку затриманого з неонацистським рухом, центр якого знаходиться у РФ», – йдеться в повідомленні
«Серед іншого, СБУ перевіряє одну з версій щодо причетності російських спецслужб до організації вбивства і зв'язку затриманого з неонацистським рухом, центр якого знаходиться у РФ», – йдеться в повідомленні
фото: відповідь СБУ на офіційний запит журналістів

Видання зазначає, що в убивстві Фаріон МВС підозрює 18-річного жителя Дніпра, котрий «засвітився» в коментарях на форумі неонацистської організації NS/WP – (National-Socialism / White Power), яка діє у країні-агресорі Росії і яку визнано терористичною.

Саме цей рух, за даними ЗМІ, був причетний до підпалів військкоматів і машин у РФ, а також нібито готував замахи на кремлівських пропагандистів Володимира Соловйова й Маргариту Симоньян.

Нагадаємо, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. Того ж вечора колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.

Згодом cтало відомо, що можливим вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон є 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї. 

До слова, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

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Теги: росія слідство вбивство Ірина Фаріон

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