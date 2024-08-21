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Чи погрожувала донька Фаріон імовірному вбивці матері? Суд поставив крапку

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Чи погрожувала донька Фаріон імовірному вбивці матері? Суд поставив крапку
У вчинені резонансного вбивства мовознавиці Ірини Фаріон підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко
фото з відкритих джерел

Адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон добивався відкриття кримінального провадження проти потерпілої доньки мовознавиці

Галицький районний суд Львова відмовив адвокату підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон у відкритті кримінального провадження проти доньки мовознавиці Софії Семчишин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідну судову ухвалу.

5 серпня захисник підозрюваного написав заяву про злочин до львівської поліції. У ній він зазначив, що 26 липня у перерві судового засідання, в якому обирали запобіжний захід, донька потерпілої Фаріон Софія Семчишин погрожувала вбивством його клієнту В’ячеславу Зінченку. Однак поліція відмовилася реагувати на заяву адвоката Зінченка і реєструвати провадження за статтею 129 Кримінального кодексу «Погроза вбивством». Тому він пішов до суду, щоб її оскаржити і тим самим зобов’язати правоохоронців розпочати досудове розслідування.

До суду адвокат приніс відео із соціальних мереж, яке, на його думку, підтверджує вчинення кримінального правопорушення донькою Ірини Фаріон. Зокрема, Софія Семчишин, спілкуючись із імовірним вбивцею своєї матері, заявила: «Ти будеш горіти у пеклі, ти сдохнеш у тюрмі. Ми зробимо все…».  Після цих слів, як зазначено у заяві про злочин, підозрюваний Зінченко реально відчув небезпеку для свого життя та здоров’я.

Безпосередньо під час розгляду скарги свого адвоката, В’ячеслав Зінченко, який долучився до засідання за допомогою відеозв’язку, підтримав позицію свого захисника.

Водночас проти відкриття кримінальної справи виступила співробітниця поліції. Під час судового засідання вона заявила: після отримання заяви про злочин від адвоката Зінченка поліція провела ретельну перевірку і не виявила загрози життю підозрюваному.

Як з’ясувала Феміда, словесна перепалка між Софією Семчишин та підозрюваним Зінченко сталася після того, як хлопець показав їй язика. Жінка перебувала у психоемоційному стані, при цьому у її словах не було прямих погроз щодо життя і здоров’я В’ячеслава Зінченка. Таких висновків дійшли полійцейські, суд і конвоїри, яких допитали правоохоронці.

Більше того за клопотанням слідчого до підозрюваного Зінченка одразу після його взяття під варту було застосовано заходи безпеки. Зокрема, хлопця переведено з Львівської установи виконання покарань №19 до ізолятора тимчасового тримання обласної поліції Львівщини.

Окремо суд наголосив, що правоохоронці можуть не реєструвати всі заяви про злочини, які до них надходять, а лише ті, що містять об’єктивні дані про ознаки конкретного кримінального правопорушення. Також Феміда звернула увагу: відеодоказ, який адвокат Зінченка надав суду, не був долучений до заяви про злочин, скерованої до поліції.

Як повідомляв «Главком», у вчинені резонансного вбивства підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко. За версією поліції, ввечері 19 липня 2024 року, хлопець, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня.

Кваліфікація злочину – ч.1 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

Що стосується підозрюваного Зінченка, то він перебуває під вартою з кінця липня. За рішенням львівських судів, мешканця Дніпра арештовано на два місяці (до 22 вересня) без визначення розміру застави.

В’ячеслав Зінченко не визнає вини в інкримінованому злочині. Як стверджував його адвокат Ігор Сулима, у день вбивства Фаріон підозрюваний перебував у Львові, але не на місці злочину, як заявляє поліція. На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати точне місцеперебування свого клієнта, захисник відмовився.

Ще раніше Ігор Сулима поділився міркуваннями зі ЗМІ, чи зможе В’ячеслав Зінченко при бажанні просити про мобілізацію до лав Сил оборони України. «Наразі він у статусі підсудного. Отже, не може бути мобілізованим до вироку суду», – зауважив адвокат.

А от після вироку суду Зінченко може отримати таке право. Згідно із законом, навіть якщо суд визнає Зінченка винним у вбивстві, на мобілізацію до війська не мають право ув’язнені, які вбили від двох людей (ч.2 статті 115 Кримінального кодексу).

Отже, якщо ж правоохоронці все ж перекваліфікують злочин із ч.1 статті 115 Кримінального кодексу на частину 2 цієї ж статті, тоді у підозрюваного не буде шансу мобілізуватися на війну. І покарання буде суворішим: від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: погрози війна Львів мова вбивство суд Ірина Фаріон

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