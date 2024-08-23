Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Нові деталі у справі Фаріон. Пістолет «Форт» знайдено у квартирі ексменеджерки «Дніпромлин»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Нові деталі у справі Фаріон. Пістолет «Форт» знайдено у квартирі ексменеджерки «Дніпромлин»
У вчинені резонансного вбивства підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко
фото: Ірина Фаріон/Telegram

Справжнє знаряддя вбивці відомої мовознавиці поліція досі шукає

Пістолет «Форт 12-Р», який виринув у кримінальному провадженні за фактом вбивства екснардепа і мовознавиці Ірини Фаріон, було відшукано у квартирі колишньої менеджерки «Дніпромлин». Про це стало відомо «Главкому» з матеріалів судового реєстру.

Обшук помешкання експрацівниці «Дніпромлин» відбувся 14 серпня на підставі ухвали Галицького районного суду Львова. Вказану квартиру жінка орендує з братом протягом чотирьох років. Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили, окрім пістолету «Форт 12-Р», магазин до вогнепальної зброї, 150 набоїв, наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркуль, два мобільні телефони, планшет, дві книжечки, пару червоних рукавиць, три гумові кульки і готівку 100 євро та $1,9 тис.  

У суді, де розглядалося клопотання слідчого про арешт вилученого майна, колишня менеджерка заперечила проти арешту готівки. За її словами, ці кошти протягом семи років вона відкладала із заробітної плати та бонусів, які одержала, працюючи менеджером з продажу продукції у ТОВ «Дніпромлин». Наступного дня після обушків керівництво підприємства звільнило жінку з роботи.

У підсумку Феміда частково задовольнила клопотання слідчого про арешт майна і зобов’язала його повернути вилучену готівку власниці.

Крім цього, Галицький райсуд Львова наклав арешти на заготовку для глушника, металеве свердло, металевий різець, вилучених в автогаражному кооперативі «Супутник-3». Також арештовано предмет, схожий на глушник з бронзовою втулкою і товарні чеки «Нової пошти», знайдені в особи, яка пересилала посилки підозрюваному у вбивстві Фаріон В’ячеславу Зінченку.

Водночас 22 серпня речниця Нацполіції Олена Бережна повідомила, що знаряддя вбивства Ірини Фаріон досі шукають.

Нагадаємо, що у вчинені резонансного вбивства підозрюється 18-річний хлопець із Дніпра В’ячеслав Зінченко. За версією поліції, ввечері 19 липня 2024 року, хлопець, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому. Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня.

Кваліфікація злочину – ч.1 статті 115 Кримінального кодексу («Умисне вбивство»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.

Що стосується підозрюваного Зінченка, то він перебуває під вартою з кінця липня. За рішенням львівських судів, мешканця Дніпра арештовано на два місяці (до 22 вересня) без визначення розміру застави.

В’ячеслав Зінченко не визнає вини в інкримінованому злочині. Як стверджував його адвокат Ігор Сулима, у день вбивства Фаріон підозрюваний перебував у Львові, але не на місці злочину, як заявляє поліція. На уточнююче запитання журналістів, чи може він назвати точне місцеперебування свого клієнта, захисник відмовився.

Як повідомляв «Главком», Галицький районний суд Львова відмовив адвокату підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон у відкритті кримінального провадження проти доньки мовознавиці Софії Семчишин. 5 серпня захисник підозрюваного написав заяву про злочин до львівської поліції. У ній він зазначив, що 26 липня у перерві судового засідання, в якому обирали запобіжний захід, донька потерпілої Фаріон Софія Семчишин погрожувала вбивством його клієнту В’ячеславу Зінченку. Однак поліція відмовилася реагувати на заяву адвоката Зінченка і реєструвати провадження за статтею 129 Кримінального кодексу «Погроза вбивством».

Читайте також:

Теги: Національна поліція України війна Львів вбивство розслідування Ірина Фаріон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи відкриє курська операція Україні нові горизонти?
Чи вдасться Україні скористатися вікном можливостей на Курщині?
15 серпня, 12:08
Окупанти атакували теплові електростанції компанії понад 180 разів
ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу більшу частину генерації
23 липня, 18:42
Сікорський сказав, що питання щодо повернення в Україну ухилянтів обговорюється на рівні Європейського союзу
Повернення чоловіків призовного віку в Україну: Польща зробила нову заяву
25 липня, 15:04
Сьогодні, 30 липня, Кабмін затвердив постанову, завдяки якій мешканці прифронтових громад зможуть безплатно заготовляти дрова для власних потреб
Мешканці деяких регіонів зможуть безкоштовно заготовляти дрова, але за умови
30 липня, 16:05
Новий штам коронавірусу та $4 млрд безповоротного гранту від США. Головне за 5 серпня
Новий штам коронавірусу та $4 млрд безповоротного гранту від США. Головне за 5 серпня
5 серпня, 21:00
Загалом наразі сили оборони отримали 149 багі
Допомога «Сталевого фронту» Ахметова ЗСУ: вже 150 багі працюють на фронті Волонтерська ініціатива
7 серпня, 12:52
Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у порушника мобільні телефони з доказами злочинних дій, сім-картки та гроші
Вінницькі правоохоронці затримали іноземця, який палив авто ЗСУ
7 серпня, 18:26
За словами президента, усі операції, які здійснюють Сили оборони спрямовані на захист держави від Росії
Зеленський про операцію в Курській області: Україна відправляє війну додому
Вчора, 21:32
Мер Москви Собянін заявив про одну з наймасштабніших спроб нападу на російську столицю
Міноборони РФ заявило про масовану атаку дронів, під ударом – Москва
21 серпня, 09:13

Кримінал

Нові деталі у справі Фаріон. Пістолет «Форт» знайдено у квартирі ексменеджерки «Дніпромлин»
Нові деталі у справі Фаріон. Пістолет «Форт» знайдено у квартирі ексменеджерки «Дніпромлин»
Продавав золото Росії. СБУ оголосила підозру священнику-ювеліру Московської церкви
Продавав золото Росії. СБУ оголосила підозру священнику-ювеліру Московської церкви
Суд переніс засідання у справі митрополита Павла
Суд переніс засідання у справі митрополита Павла
Бюро економічної безпеки завершило розслідування проти Коломойського
Бюро економічної безпеки завершило розслідування проти Коломойського
Чи погрожувала донька Фаріон імовірному вбивці матері? Суд поставив крапку
Чи погрожувала донька Фаріон імовірному вбивці матері? Суд поставив крапку
Ухилення від сплати податків: довірена особа блогера Слобоженка отримала підозру
Ухилення від сплати податків: довірена особа блогера Слобоженка отримала підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Вибори президента США. Букмекери оцінили шанси Трампа та Гарріс
69K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
42K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
40K
Туск назвав країну, яка відіграє вирішальну роль у відновленні миру в Україні
27K
Вперше за 10 років: готелі Туреччини пішли на непопулярний крок у розпал сезону
20K
Лариса Ніцой записала звернення до Ірини Фаріон з її улюбленим співаком

Новини

Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
Сьогодні, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua