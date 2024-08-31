Лісовий: Міносвіти всерйоз розглядало початок навчання на захоплених територіях Курщини

Лісовий наголосив, що навчальний рік на захоплених територіях Курщини не почнеться, адже Україна дотримується норм міжнародного права

«Ми робити так, як Росія, не будемо, а будемо робити краще»

Для школярів на територіях Курської області РФ, які контролюють українські військові, навчальний рік не почнеться. Про це повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий в інтерв’ю BBC.

За словами посадовця, у Міносвіти на серйозному рівні обговорювали початок навчання на територіях Курщини, які контролює Україна.

Проте Лісовий наголосив, що починати там навчальний рік не будуть, адже Україна дотримується норм міжнародного права.

«Ми робити так, як Росія, не будемо, а будемо робити краще», – сказав міністр.

Нагадаємо, раніше заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький заявив, що в Курській області РФ Україна за потреби забезпечить для дітей освітній процес. МОН ці слова спростувало.