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«Розкажіть дітям про трагедію, яка сталася влітку». Відома письменниця звернулася до вчителів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Розкажіть дітям про трагедію, яка сталася влітку». Відома письменниця звернулася до вчителів
Лариса Ніцой закликала школи вшанувати пам'ять Ірини Фаріон
фото з відкритих джерел

Лариса Ніцой порадила викладачам провести особливий перший урок

Громадська діячка та письменниця Лариса Ніцой закликала вчителів присвятити перший урок у новому навчальному році професорці й мовознавиці Ірині Фаріон, яка загинула влітку цього року.

«Дорогі вчителі! Усі ви будете проводити свій перший урок. Присвятіть його розповіді про сучасну долю українки, яка присвятила своє життя захисту української мови в Україні. Розкажіть про трагедію, яка сталася влітку, поки діти були на канікулах – убивство доктора наук, професора, Ірину Дмитрівну Фаріон. Увімкніть відео з передачею Ірини Дмитрівни «Ген українців» або її пряме висловлювання (а не чуже перекручування її слів) про українську мову. Такі відео є на ютубі. Присвятіть вашу розмову боротьбі в тилу, а не лише на фронті. Поговоріть на тему української ідентичности, головним маркером якої є українська мова, за яку нас сьогодні убивають», – порадила Ніцой на своїй сторінці у фейсбуці.

Письменниця пояснила, що її звернення стосується не лише вчителів-мовників.

«Усі предметники зобов'язані прищеплювати дітям поважне втавлення до нашої мови та розуміння, чому вони і ви – ми всі повинні говорити українською. Щоб бути Україною. І розмова про вбивство Ірини Дмитрівни, мовознавиці та захисниці мови – це гарна нагода для патріотичної розмови з дітьми та вшанування пам'яти борців за Україну як на фронті, так і в тилу. Нехай ваші учні теж стануть борцями за Україну і українські цінності в тилу. Надихніть їх. І початок цій боротьбі – мова», – наголосила громадська діячка.

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  

Згодом підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід. Також пістолет «Форт 12-Р», який виринув у кримінальному провадженні за фактом вбивства екснардепа і мовознавиці Ірини Фаріон, було відшукано у квартирі колишньої менеджерки «Дніпромлин». Про це стало відомо «Главкому» з матеріалів судового реєстру.

До слова, в Україні триває збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Станом на зараз петиція вже набрала 21,2 тис. із 25 тис. необхідних для її розгляду.

Як повідомлялося, у Львові 27 серпня відбулося офіційне відкриття меморіальної таблиці, присвяченої Ірині Фаріон. 

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Теги: Ірина Фаріон Лариса Ніцой навчання школа

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