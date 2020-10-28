У Франції розпочалась церемонія Каннського фестивалю



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Під час відкриття глядачі сиділи в залі з дотриманням дистанції

Церемонію відкриття 72-го кінофестивалю провели символічно. Захід не відбувся навесні через коронавірус, тепер же він буде в скороченому форматі.

Наперекір пандемії і перенесення на пів року, відкриття Каннського фестивалю-2020 таки відбулося вчора, 27 жовтня, у Франції. Організатори сподіваються підштовхнути продюсерів не відкладати вихід нових картин на екрани. Про це повідомив канал Мир 24.

Усі заходи проходять з обов'язковими заходами проти коронавірусу. Всі запрошені були сповіщені про обов'язкове носіння захисних масок і необхідність зберігати соціальну дистанцію. Гостей просили також «довго не затримуватися» на парадних сходах фестивального палацу.

Як повідомили організатори, у скороченій триденній програмі будуть представлені чотири повнометражні фільми і відбудеться конкурс короткометражних картин.

Президент фестивалю П'єр Лескюр пояснив проведення міні версії кінофоруму «знаком дружби і поваги до майстрів кіно».

На відкритті скороченої версії фестивалю в Канні був показаний фільм французького режисера Еммануеля Курколя Тріумф. У наступні два дні глядачі побачать також японську картину Справжні матері Наомі Кавасе і грузинський фільм Початок. Ця повнометражна стрічка, яку поставила Деа Кулумбегашвілі, вже входила в програму фестивалю в Сан-Себастьяні.

У четвер, третій і завершальний вечір мініфестивалю, буде показана нова французька стрічка Два Альфреди Брюно Подалідеса.

Черговий Каннський фестиваль був скасований в травні через пандемію. Знайти іншу дату для повномасштабного кіноогляду організатори в умовах несприятливої епідемічної ситуації не змогли. Всі фільми, раніше відібрані на конкурс, отримали на пам'ять почесний статус учасників офіційної програми.

Раніше повідомлялося, що каннський фестиваль усе-таки проведуть: коли та за яких умов.