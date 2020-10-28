  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Франції розпочалась церемонія Каннського фестивалю

    • Розсилка
    <span>Під час відкриття глядачі сиділи в залі з дотриманням дистанції</span> - У Франції розпочалась церемонія Каннського фестивалю
    Під час відкриття глядачі сиділи в залі з дотриманням дистанції

    Церемонію відкриття 72-го кінофестивалю провели символічно. Захід не відбувся навесні через коронавірус, тепер же він буде в скороченому форматі.

    Наперекір пандемії і перенесення на пів року, відкриття Каннського фестивалю-2020 таки відбулося вчора, 27 жовтня, у Франції. Організатори сподіваються підштовхнути продюсерів не відкладати вихід нових картин на екрани. Про це повідомив канал Мир 24.

    Усі заходи проходять з обов'язковими заходами проти коронавірусу. Всі запрошені були сповіщені про обов'язкове носіння захисних масок і необхідність зберігати соціальну дистанцію. Гостей просили також «довго не затримуватися» на парадних сходах фестивального палацу.

    Як повідомили організатори, у скороченій триденній програмі будуть представлені чотири повнометражні фільми і відбудеться конкурс короткометражних картин.

    Президент фестивалю П'єр Лескюр пояснив проведення міні версії кінофоруму «знаком дружби і поваги до майстрів кіно».

    На відкритті скороченої версії фестивалю в Канні був показаний фільм французького режисера Еммануеля Курколя Тріумф. У наступні два дні глядачі побачать також японську картину Справжні матері Наомі Кавасе і грузинський фільм Початок. Ця повнометражна стрічка, яку поставила Деа Кулумбегашвілі, вже входила в програму фестивалю в Сан-Себастьяні.

    У четвер, третій і завершальний вечір мініфестивалю, буде показана нова французька стрічка Два Альфреди Брюно Подалідеса.

    Черговий Каннський фестиваль був скасований в травні через пандемію. Знайти іншу дату для повномасштабного кіноогляду організатори в умовах несприятливої епідемічної ситуації не змогли. Всі фільми, раніше відібрані на конкурс, отримали на пам'ять почесний статус учасників офіційної програми.

    Раніше повідомлялося, що каннський фестиваль усе-таки проведуть: коли та за яких умов.

    кіно конкурс фестиваль Каннский кинофестиваль президент фільм коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies