«Є кілька делікатних деталей, які потрібно вирішити». Білий дім зробив заяву про переговори

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Є кілька делікатних деталей, які потрібно вирішити». Білий дім зробив заяву про переговори
Левітт стверджує, що мирний процес вимагатиме подальших переговорів між Україною, Росією та США
фото: AP

За словами речниці Білого дому, Штати суттєво просунулися на шляху до завершення війни в Україні

Протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Левітт.

«Є кілька делікатних, але не непереборних деталей, які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами», – написала вона.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним. 

До слова, міністр армії Ден Дрісколл провів переговори з російськими офіційними особами в Абу-Дабі. Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров анонсував візит президента України Володимира Зеленського до США для фінальних домовленостей із американським лідером Дональдом Трампом.

