Президент анонсував зустріч з американською стороною в Берліні

Україна ще не отримала реакцію США на останню пропозицію до мирного плану

У неділю, 14 грудня, українська сторона проведе зустрічі з американською у Берліні. Про це в літаку, дорогою до німецької столиці, повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

«Сьогодні в нас україно-американський день у Берліні. Безумовно, я окремо буду бачити канцлера Мерца. І, напевно, ввечері ще буду бачитись з деякими нашими лідерами Європи», – розповів Зеленський журналістам.

Президент зауважив, що ще не отримав реакцію США на останню пропозицію до мирного плану, але чув кілька меседжів через переговорну команду.

«Але я отримаю всі сигнали і буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже сьогодні», – наголосив глава держави.

Раніше президент Зеленський відповів на питання про те, чи не є марними всі мирні переговори на тлі того, що російська сторона постійно наголошує, що буде добиватися максимального виконання всіх цілей в так звані «СВО».

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський прямує до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Візит включатиме обговорення економічного співробітництва та стану мирних переговорів щодо війни в Україні.

Увечері того ж дня до зустрічі приєднаються європейські глави держав і урядів, а також високопоставлені представники ЄС та НАТО. Формат обговорення передбачає координацію подальших кроків на міжнародному рівні.

Як повідомлялось, спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав.

Варто зазначити, що у Парижі планувалась важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу мали обговорити суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни.

Згодом стало відомо, що зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована.