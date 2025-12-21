Головна Світ Політика
США захопили ще один нафтовий танкер біля Венесуели

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США захопили ще один нафтовий танкер біля Венесуели
фото: Мілітарний

США зауважили, що перехоплення танкерів триватимуть, поки Венесуела не поверне всі експропрійовані американські активи

Сполучені Штати посилюють морську блокаду Венесуели. Як повідомляє Reuters, Берегова охорона США за підтримки Міністерства оборони перехопила та взяла під контроль черговий нафтовий танкер у міжнародних водах. Це вже друге подібне захоплення за останні тижні, що відбувається на тлі масштабного нарощування американської військової присутності в регіоні, передає «Главком».

Операція, проведена на світанку 20 грудня в межах місії «Південний спис», була спрямована на судно, яке нещодавно заходило у венесуельський порт. Очільниця Департаменту внутрішньої безпеки Крісті Ноем та міністр оборони Піт Хегсет підтвердили факт затримання, наголосивши на рішучості Вашингтона припинити незаконне транспортування санкційної нафти. За словами американських посадовців, ці ресурси використовуються режимом Ніколаса Мадуро для фінансування наркотероризму та дестабілізації Західної півкулі.

Керівництво США висунуло чітку умову для припинення блокади: перехоплення танкерів триватимуть доти, доки Венесуела не поверне всі експропрійовані американські активи. Наразі Сполучені Штати заявляють про готовність повністю демонтувати злочинні мережі, що забезпечують експорт венесуельської нафти в обхід санкцій.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. Глава Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над своїми активами.

Нагадаємо, військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели.

Теги: США Венесуела

