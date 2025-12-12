Трамп звинуватив Зеленського у небажанні приймати новий план мирної угоди

Президент США стверджує, що український лідер єдиний, хто не підтримує пропозицію Вашингтону щодо мирного врегулювання

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна отримала пропозицію нової мирної угоди, яку погоджувала більшість членів команди президента України Володимира Зеленського, але сам президент нібито відмовився її прийняти. Трамп підкреслив, що угода могла б врятувати тисячі життів і запобігти ескалації конфлікту. Про це Трамп повідомив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Трамп, серед питань про Китай та Ізраїль, відповів і на запитання щодо України, мимохідь звинувативши українського президента у тому, що він – єдиний, хто не хоче приймати новий план Вашингтону щодо «мирної угоди», тоді як «його команді» все це подобається.

«І щодо України, пане Президенте, коротке запитання: Ви в липні, якщо я правильно пам’ятаю, пообіцяли європейцям, що Сполучені Штати візьмуть участь у певній миротворчій місії, якщо буде досягнуто мирної угоди. Ви згадували авіаційну підтримку, розвіддані й інше. Чи ця обіцянка досі чинна? Чи готові США долучитися?», – запитав журналіст.

На що Дональд Трамп відповів:

«Це називається угодою з безпеки. Так, ми б допомогли з безпекою, бо це, на мою думку, необхідний елемент для досягнення домовленості. Я вважав, що ми були дуже близькі до угоди з Росією. Я вважав, що ми були дуже близькі до угоди з Україною. Насправді, окрім президента Зеленського, його команда дуже підтримувала концепцію угоди. Ми запропонували їм варіант».

«Це угода з чотирьох частин – ну, чотирьох або п’яти. Вона трохи складна, бо йдеться про розподіл територій певним чином. Це не проста річ – як дуже складна угода з нерухомістю, помножена на тисячу. Але це угода, яка могла б зупинити загибель тисяч людей щомісяця», – додав американський лідер.

Трамп вкотре нагадав про допомогу, яку США надали Україні і похвалив себе.

Він заявив, що США вже витратили близько $300–350 млрд на допомогу Україні й «не отримали нічого взамін». Тепер, за його словами, Америка продає зброю за повною ціною країнам НАТО, які передають її Україні. Він підкреслив, що Вашингтон не бере участі у війні, окрім переговорів, і що і Київ, і Європа хочуть американської участі. Трамп також сказав, що змусив європейські країни збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. Водночас він стверджує, що минулого місяця загинуло близько 25 тис. людей і що конфлікт може вийти з-під контролю та призвести до Третьої світової, тому він хоче якнайшвидшого завершення війни.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що поки не підтвердив участь своїх посланців у запланованій зустрічі в Парижі, присвяченій врегулюванню війни між Росією та Україною.