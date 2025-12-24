Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп пропонує нелегалам різдвяний бонус за «самодепортацію»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Трамп пропонує нелегалам різдвяний бонус за «самодепортацію»
США дарують $3 тис. та безкоштовний квиток додому тим, хто поїде до Нового року
фото із відкритих джерел

Уряд США потроїв виплати нелегальним мігрантам

Адміністрація Дональда Трампа радикально посилює кампанію з добровільного повернення мігрантів. Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) оголосило про потроєння виплат для нелегалів, які погодяться покинути країну до 31 грудня 2025 року. Тепер замість однієї тисячі доларів «бонус за виїзд» становить $3 тис. Про це пише «Главком» із посиланням на dhs.gov.

За словами міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноєм, цей крок є частиною стратегії щодо скорочення витрат на примусову депортацію.

Хто може отримати виплату: мігранти, які перебувають у США без законних підстав, особи, які не мають кримінального минулого (або не затримані за тяжкі злочини). А також ті, хто подасть заявку через оновлений мобільний додаток CBP Home до кінця поточного року.

Уряд США повністю оплачує переліт до країни походження. Учасникам анулюють цивільні штрафи та пені за порушення міграційного режиму.  Ті, хто скористався самодепортацією, зберігають теоретичну можливість повернутися в США легально в майбутньому, на відміну від тих, кого депортують примусово із довічною забороною.

Міністерство внутрішньої безпеки наголошує, що середня вартість арешту, утримання під вартою та примусового вислання одного нелегала становить близько $17 тис. Виплата у $3 тис. разом із квитком дозволяє бюджету зекономити понад 70% витрат на одну особу.

«У цей різдвяний сезон американські платники податків щедро потроїли стимул для добровільного виїзду. Це найкращий подарунок, який нелегали можуть зробити собі та своїм родинам», – заявила Крісті Ноєм.

Влада США надіслала чіткий сигнал: пільгова пропозиція діє лише до Нового року. З 2026 року очікується нова хвиля масових рейдів та затримань. З січня 2025 року вже 1,9 млн осіб самостійно покинули США. Тим, хто проігнорує пропозицію, загрожує арешт та безстрокова заборона на в'їзд до Сполучених Штатів.

До слова, дальня родичка речниці Білого дому Керолайн Левітт була затримана співробітниками Служби імміграційного та митного контролю США (ICE), оскільки виявилася нелегальною мігранткою. Телеканал NBC повідомив, що йдеться про Бруну Кароліну Феррейру, яка є матір'ю племінника Левітт. Її затримали у листопаді в штаті Массачусетс за підозрою у завданні побоїв.

Читайте також:

Теги: мігранти арешт влада США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
28 пунктів Дмітрієва-Віткоффа, або При чому тут логіка Трампа та наші вибори
24 листопада, 08:24
У МЗС Данії працює спеціальна людина для моніторингу заяв Трампа
У МЗС Данії працює спеціальна людина для моніторингу заяв Трампа
28 листопада, 05:18
США припиняють видачу віз афганцям після вбивства військової у Вашингтоні
США припиняють видачу віз афганцям після вбивства військової у Вашингтоні
30 листопада, 03:15
Politico: США незадоволені тим, що ЄС ігнорує американських постачальників зброї
Politico: США незадоволені тим, що ЄС ігнорує американських постачальників зброї
4 грудня, 01:28
Президент каже, що Сполучені Штати шукають компроміс у переговорах, аби завершити війну
Зеленський назвав пункт мирного плану, щодо якого досі не знайдено компромісу
8 грудня, 20:20
Нова стратегія США шокувала Європу
Штати хочуть посилити вплив у світі на основі відродженої доктрини Монро
11 грудня, 06:56
США вивели низку російських банків із-під санкцій
США вивели низку російських банків із-під санкцій
18 грудня, 00:29
США запропонували принцип припинення вогню в Україні
Як вирішиться доля Донбасу? Зеленський розкрив пропозицію США
14 грудня, 13:45
Ростов частково залишився без світла після атаки
Атака на Одесу, удари по Росії: головне за ніч
19 грудня, 05:13

Політика

Новий уряд Чехії заборонив міністру оборони їхати до України
Новий уряд Чехії заборонив міністру оборони їхати до України
Росія масово судить керівників оборонних заводів за зрив військових контрактів – Reuters
Росія масово судить керівників оборонних заводів за зрив військових контрактів – Reuters
Трамп пропонує нелегалам різдвяний бонус за «самодепортацію»
Трамп пропонує нелегалам різдвяний бонус за «самодепортацію»
Франція запроваджує новий обов’язковий іспит для іноземців
Франція запроваджує новий обов’язковий іспит для іноземців
США перекидають елітні спецпідрозділи та авіацію ближче до Венесуели – WSJ
США перекидають елітні спецпідрозділи та авіацію ближче до Венесуели – WSJ
Американці вже думають президентські вибори: опитування показало фаворитів
Американці вже думають президентські вибори: опитування показало фаворитів

Новини

Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua