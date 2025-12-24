Трамп пропонує нелегалам різдвяний бонус за «самодепортацію»

США дарують $3 тис. та безкоштовний квиток додому тим, хто поїде до Нового року

Уряд США потроїв виплати нелегальним мігрантам

Адміністрація Дональда Трампа радикально посилює кампанію з добровільного повернення мігрантів. Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) оголосило про потроєння виплат для нелегалів, які погодяться покинути країну до 31 грудня 2025 року. Тепер замість однієї тисячі доларів «бонус за виїзд» становить $3 тис. Про це пише «Главком» із посиланням на dhs.gov.

За словами міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноєм, цей крок є частиною стратегії щодо скорочення витрат на примусову депортацію.

Хто може отримати виплату: мігранти, які перебувають у США без законних підстав, особи, які не мають кримінального минулого (або не затримані за тяжкі злочини). А також ті, хто подасть заявку через оновлений мобільний додаток CBP Home до кінця поточного року.

Уряд США повністю оплачує переліт до країни походження. Учасникам анулюють цивільні штрафи та пені за порушення міграційного режиму. Ті, хто скористався самодепортацією, зберігають теоретичну можливість повернутися в США легально в майбутньому, на відміну від тих, кого депортують примусово із довічною забороною.



Міністерство внутрішньої безпеки наголошує, що середня вартість арешту, утримання під вартою та примусового вислання одного нелегала становить близько $17 тис. Виплата у $3 тис. разом із квитком дозволяє бюджету зекономити понад 70% витрат на одну особу.

«У цей різдвяний сезон американські платники податків щедро потроїли стимул для добровільного виїзду. Це найкращий подарунок, який нелегали можуть зробити собі та своїм родинам», – заявила Крісті Ноєм.



Влада США надіслала чіткий сигнал: пільгова пропозиція діє лише до Нового року. З 2026 року очікується нова хвиля масових рейдів та затримань. З січня 2025 року вже 1,9 млн осіб самостійно покинули США. Тим, хто проігнорує пропозицію, загрожує арешт та безстрокова заборона на в'їзд до Сполучених Штатів.

До слова, дальня родичка речниці Білого дому Керолайн Левітт була затримана співробітниками Служби імміграційного та митного контролю США (ICE), оскільки виявилася нелегальною мігранткою. Телеканал NBC повідомив, що йдеться про Бруну Кароліну Феррейру, яка є матір'ю племінника Левітт. Її затримали у листопаді в штаті Массачусетс за підозрою у завданні побоїв.