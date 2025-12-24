Головна Світ Політика
Син Джо Байдена назвав Україну «гадючим гніздом» та публічно розкритикував свого батька

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Син Джо Байдена назвав Україну «гадючим гніздом» та публічно розкритикував свого батька
Син експрезидента США Джо Байдена Гантер Байден прокоментував корупцію в Україні
Гантер Байден також розкритикував чинну владу США

Син експрезидента США Джо Байдена Гантер Байден назвав Україну «гадючим гніздом» та розкритикував політику свого батька. Ці заяви Гантер Байден зробив в інтерв’ю на подкасті Шона Раяна. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Post.

Гантер Байден розповів, що «по-справжньому огидні лицеміри» з оточення Барака Обами змусили його почати свій шлях з самого початку. Тоді він зазнав поразки у своїй внутрішній лобістській діяльності через побоювання деяких посадовців щодо конфлікту інтересів. За його словами, вони нібито змусили його відмовитися від бізнесу в цій сфері.

Тоді він заснував консалтингову компанію, співпрацюючи з американцями. А згодом з українською газовою компанією Burisma Holdings. З 2014 року він увійшов до ради директорів цієї компанії й мав дохід близько $1 млн попри відсутність досвіду у цій галузі. «Я був дуже, дуже наївним щодо того, яким гадючим лігво є Україна. Рівень корупції там – це щось, що абсолютно вражає й досі. Це була абсолютна помилка. Не тому, що я зробив щось, за що мені соромно чи що викликало в мене конфлікт інтересів. А через політичну ситуацію, у яку це поставило нас усіх», – заявив Гантер Байден.

Крім цього, він розкритикував Джо Байдена через те, що той, перебуваючи на посаді президента США, вивів американські війська з Афганістану у 2021 році. «Одним із провалів був спосіб, у який здійснили вихід з Афганістану. Я вважаю, що це був очевидний, чорт забирай, провал. Загинули 13 морських піхотинців. Я переконаний, що був кращий спосіб це зробити. Я можу звинувачувати генералів. Можу звинувачувати спосіб, у який це було реалізовано. Але мій батько завжди знав: відповідальність у підсумку лежить на ньому», – заявив Гантер.

Також син експрезидента згадав Джо Байдену про його політику щодо нелегальної імміграції. «Нам не потрібні іммігранти, які приїжджають сюди нелегально, виснажують наші ресурси й отримують пріоритет над людьми, які є справжніми героями», – заявив він. У New York Post зауважили, що подібні наративи сина Джо Байдена схожі на мотиви політики чинного президента США Дональда Трампа.

Однак, Гантер Байден не залишив без свого коментаря й теперішню владу США. Він звинуватив адміністрацію Дональда Трампа в тому, що «вони безпосередньо наживаються на президентстві». Також він сказав, що був здивований, якби Трамп покинув Білий дім, а «мідні труби все ще були б у стінах».

Раніше «Главком» повідомляв, як експрезидент США Джо Байден подякував главі Білого дому Дональду Трампу за досягнення угоди про припинення вогню в секторі Газа. Байден зазначив, що шлях до цієї угоди був нелегким. Він наголосив, його адміністрація невпинно працювала, щоб повернути заручників додому, надати допомогу палестинським цивільним особам і закінчити війну.

Теги: США Джозеф Байден Барак Обама Дональд Трамп

