Президент Венесуели відреагував на погрози Трампа

Президент Венесуели Ніколас Мадуро зазначив, що звинувачення США у «привласненні» нафти є безпідставними

Президент Венесуели Ніколас Мадуро виступив із різкою заявою у відповідь на слова Дональда Трампа про намір повернути «американські нафтові активи». За словами Мадуро, риторика Білого дому остаточно підтвердила справжні цілі Вашингтона – зміну влади та встановлення контролю над природними ресурсами країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Мадуро наголосив, що звинувачення США у «привласненні» територій та нафти є безпідставними, а заяви Трампа викрили приховані наміри США, які раніше маскувалися під боротьбу з наркотрафіком. Президент Венесуели назвав аргументи американської сторони «войовничою та колоніальною вигадкою», спрямованою на виправдання військової присутності поблизу венесуельських берегів.

На думку Мадуро, Вашингтон прагне призначити у Каракасі «маріонетковий уряд», який би погодився на здачу суверенітету та передачу багатств країни під зовнішнє управління. Він запевнив, що такий сценарій ніколи не буде реалізований, а Венесуела не перетвориться на американську колонію.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. Глава Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над своїми активами.

Як відомо, Сполучені Штати можуть розпочати воєнні дії проти Венесуели найближчим часом. Про таку ймовірність заявив медійник Такер Карлсон, зазначаючи, що офіційне оголошення війни може пролунати вже цієї вночі під час виступу Дональда Трампа.

За словами Карлсона, представники Конгресу США вже провели закритий брифінг, присвячений обговоренню можливого збройного втручання.

Нагадаємо, військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели.

Згодом Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Венесуели, зокрема проти трьох племінників дружини президента Ніколаса Мадуро та шести танкерів, що займаються перевезенням сирої нафти з Венесуели.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військовий та політичний тиск на режим Венесуели, прагнучи змусити Ніколаса Мадуро піти у відставку. За даними New York Post, близькі до адміністрації джерела повідомляють, що державний секретар Марко Рубіо запропонував розглянути Катар як можливе місце для переїзду 63-річного Мадуро.