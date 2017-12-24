Як Україна заробила $ 3,2 млрд за вісім тижнів

Насправді, в українській економіці до кінця 2017 накопичилося чимало хороших новин.

Мовою оригіналу Конечно, для контент-анализа потока деловой информации нужен, как минимум, небольшой институт (размером с Укрстат), но возьмем ровно 8 прошедших недель (с 25 октября по 25 декабря). Сделаем при этом ровно 4 оговорки. (1) Укрстат посчитал с 1.01 по 1.09 $2,2 млрд инвестиций, но а) наше исследование рассматривает более поздний

Насправді, в українській економіці до кінця 2017 накопичилося чимало хороших новин.

Мовою оригіналу

Конечно, для контент-анализа потока деловой информации нужен, как минимум, небольшой институт (размером с Укрстат), но возьмем ровно 8 прошедших недель (с 25 октября по 25 декабря). Сделаем при этом ровно 4 оговорки.

(1) Укрстат посчитал с 1.01 по 1.09 $2,2 млрд инвестиций, но

а) наше исследование рассматривает более поздний период;

б) нередко нелегко понять, где Укрстат берёт свои цифры.

(2) Повинуясь временным рамкам, мы не будем считать $3 млрд привлечения по евробондам 18 сентября (7,375% на 15 лет), но будем «держать» эту сумму в уме в силу некоторых пропорций.

(3) Соглашения с крупными китайскими игроками мы прокомментируем в отдельном, заключительном параграфе, они специфичны

(4) Объективно говоря, Украина упустила в этом году $1 млрд от МВФ; $720 млн (і) от ЕС; была закрыта из-за волокиты открытая в 2012 году кредитная линия для «Нафтогаза» в $3,5 млрд; наконец, $150 млн от МБРР мы не получили точно, а в сравнении с прошлыми годами - и все $500 млн. Не смогли мы найти применения и $146 млн от ООН. Так что будем считать - $5,86 млрд.

На вопрос - а что же и сколько Украина получила, в масштабе 2-х месяцев, и отвечает этот небольшой review (берем только законченные или начатые проекты, а также подписанные инвестиционные и кредитные договоры).

A. ПОМОЩЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИИ ГОСКОМПАНИЙ США

- $1 млрд 220 млн

Это Пентагон, OPIC (ХОЯТ), OPIC (строительство ВЭС), американский контракт Харьковского авиазавода от посредника правительства США.

B. КРЕДИТЫ ЕБРР ЧАСТНЫМ КОМПАНИЯМ - $499 млн

Это «Астарта», NOVUS, GNT, «Мироновский хлебопродукт», ProCreditBank и ArcelorMittal Кривой Рог

C. КРЕДИТЫ ЕБРР В РАМКАХ ПРОГРАММ СОТРУДНИЧЕСТВА - $449 млн

Это IQ Energy, «Эко-Оптима» (ЕБРР совместно с Фондом чистых технологий) электрификация 253 км железной дороги, энергосбережение в соцсекторе Кременчуга, троллейбусы в Днепре, харьковское метро.

D. КРЕДИТЫ ЕИБ КОРПОРАТИВНЫМ СТРУКТУРАМ - $258 млн

Это «Укрэнерго», «Астарта», Ощадбанк.

E. ГРАНТЫ ЕС ГОСУДАРСТВУ - $174,7 млн

Это реформа правосудия, энергосектора, реконструкция Донбасса, развитие Придунавья.

F. КРЕДИТЫ ЕИБ ГОСУДАРСТВУ - $142,6 млн

Это энергоэффективность высших учебных заведений.

G. ПОМОЩЬ ООН И НОРВЕГИИ (СЕ) - $57,12 млн

H. ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - $413,2 млн

Это размещение Ferrexpo; это австрийский завод по биоэтанолу в Житомирской области; это Lviv IT Cluster; это завод Bader-Aunde во Львовской области; это солнечная ЭС во Львовской области; McDonalds; это китайская BOCE в УБРР; это первая прибыль «Нафтогаза» в Египте :); это литовская Norteda; и это кредит Немецко-Украинского фонда «Укргазбанку» на поддержку МСБ.

ИТОГО: $3 млрд 214 млн - за 8 недель.

С подушкой в виде $3 млрд привлеченных по евробондам (и $1,24 млрд привлеченных Минфином на внутреннем рынке по валютным ОВГЗ). Баланс +$1 млрд 594 млн.

На это указывает отчасти и профицит текущего счета.

Теперь, что касается китайцев, то подписано новое межправительственное соглашение, в котором кредитный option для Украины - $7 млрд. Но что это значит - сказать трудно. В ряде секторов продолжается активное сотрудничество (это АПК, трубы, бурильные установки), в других оно заморожено.

Вроде бы Киев будет строить новую ветку метро на $2,2 млрд китайского кредита, но входит ли он в эту сумму, или нет - неизвестно.

Тендер на строительство жилья для военных и переселенцев на $500 млн - та же проблема. Поэтому пока китайское направление вынесем за скобки.

Конечно, дела могли бы обстоять и получше, без девальваций, экспансии госаппарата, скандалов и роста налогов, но и на данный момент, с учетом внешнего фактора - твёрдое «удовлетворительно». С плюсом

(i) все суммы в евро пересчитаны в долларе США на 24.12.2017

(ii) Источники: BizCensor, Finance.ua, epravda с 24.10 по 24.12. Ссылки и расчеты могут быть предоставлены желающим - в формат FB они не помещаются.

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