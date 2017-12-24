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    Думки вголос

    Як Україна заробила $ 3,2 млрд за вісім тижнів

    Насправді, в українській економіці до кінця 2017 накопичилося чимало хороших новин.
    Мовою оригіналу Конечно, для контент-анализа потока деловой информации нужен, как минимум, небольшой институт (размером с Укрстат), но возьмем ровно 8 прошедших недель (с 25 октября по 25 декабря). Сделаем при этом ровно 4 оговорки. (1) Укрстат посчитал с 1.01 по 1.09 $2,2 млрд инвестиций, но  а) наше исследование рассматривает более поздний
    • Максим Михайленко

      Журналіст

    • Сьогодні, 09:01
    • Розсилка

    Насправді, в українській економіці до кінця 2017 накопичилося чимало хороших новин.

    Мовою оригіналу

    Конечно, для контент-анализа потока деловой информации нужен, как минимум, небольшой институт (размером с Укрстат), но возьмем ровно 8 прошедших недель (с 25 октября по 25 декабря). Сделаем при этом ровно 4 оговорки.

    (1) Укрстат посчитал с 1.01 по 1.09 $2,2 млрд инвестиций, но 
    а) наше исследование рассматривает более поздний период; 
    б) нередко нелегко понять, где Укрстат берёт свои цифры.

    (2) Повинуясь временным рамкам, мы не будем считать $3 млрд привлечения по евробондам 18 сентября (7,375% на 15 лет), но будем «держать» эту сумму в уме в силу некоторых пропорций.

    (3) Соглашения с крупными китайскими игроками мы прокомментируем в отдельном, заключительном параграфе, они специфичны

    (4) Объективно говоря, Украина упустила в этом году $1 млрд от МВФ; $720 млн (і) от ЕС; была закрыта из-за волокиты открытая в 2012 году кредитная линия для «Нафтогаза» в $3,5 млрд; наконец, $150 млн от МБРР мы не получили точно, а в сравнении с прошлыми годами - и все $500 млн. Не смогли мы найти применения и $146 млн от ООН. Так что будем считать - $5,86 млрд.

    На вопрос - а что же и сколько Украина получила, в масштабе 2-х месяцев, и отвечает этот небольшой review (берем только законченные или начатые проекты, а также подписанные инвестиционные и кредитные договоры).

    A. ПОМОЩЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИИ ГОСКОМПАНИЙ США 
    - $1 млрд 220 млн
    Это Пентагон, OPIC (ХОЯТ), OPIC (строительство ВЭС), американский контракт Харьковского авиазавода от посредника правительства США.

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    B. КРЕДИТЫ ЕБРР ЧАСТНЫМ КОМПАНИЯМ - $499 млн
    Это «Астарта», NOVUS, GNT, «Мироновский хлебопродукт», ProCreditBank и ArcelorMittal Кривой Рог

    C. КРЕДИТЫ ЕБРР В РАМКАХ ПРОГРАММ СОТРУДНИЧЕСТВА - $449 млн
    Это IQ Energy, «Эко-Оптима» (ЕБРР совместно с Фондом чистых технологий) электрификация 253 км железной дороги, энергосбережение в соцсекторе Кременчуга, троллейбусы в Днепре, харьковское метро.

    D. КРЕДИТЫ ЕИБ КОРПОРАТИВНЫМ СТРУКТУРАМ - $258 млн
    Это «Укрэнерго», «Астарта», Ощадбанк.

    E. ГРАНТЫ ЕС ГОСУДАРСТВУ - $174,7 млн
    Это реформа правосудия, энергосектора, реконструкция Донбасса, развитие Придунавья.

    F. КРЕДИТЫ ЕИБ ГОСУДАРСТВУ - $142,6 млн
    Это энергоэффективность высших учебных заведений.

    G. ПОМОЩЬ ООН И НОРВЕГИИ (СЕ) - $57,12 млн

    H. ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - $413,2 млн
    Это размещение Ferrexpo; это австрийский завод по биоэтанолу в Житомирской области; это Lviv IT Cluster; это завод Bader-Aunde во Львовской области; это солнечная ЭС во Львовской области; McDonalds; это китайская BOCE в УБРР; это первая прибыль «Нафтогаза» в Египте :); это литовская Norteda; и это кредит Немецко-Украинского фонда «Укргазбанку» на поддержку МСБ.

    ИТОГО: $3 млрд 214 млн - за 8 недель.

    С подушкой в виде $3 млрд привлеченных по евробондам (и $1,24 млрд привлеченных Минфином на внутреннем рынке по валютным ОВГЗ). Баланс +$1 млрд 594 млн.

    На это указывает отчасти и профицит текущего счета.

    Теперь, что касается китайцев, то подписано новое межправительственное соглашение, в котором кредитный option для Украины - $7 млрд. Но что это значит - сказать трудно. В ряде секторов продолжается активное сотрудничество (это АПК, трубы, бурильные установки), в других оно заморожено.

    Вроде бы Киев будет строить новую ветку метро на $2,2 млрд китайского кредита, но входит ли он в эту сумму, или нет - неизвестно.

    Тендер на строительство жилья для военных и переселенцев на $500 млн - та же проблема. Поэтому пока китайское направление вынесем за скобки.

    Конечно, дела могли бы обстоять и получше, без девальваций, экспансии госаппарата, скандалов и роста налогов, но и на данный момент, с учетом внешнего фактора - твёрдое «удовлетворительно». С плюсом 

    (i) все суммы в евро пересчитаны в долларе США на 24.12.2017
    (ii) Источники: BizCensor, Finance.ua, epravda с 24.10 по 24.12. Ссылки и расчеты могут быть предоставлены желающим - в формат FB они не помещаются.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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