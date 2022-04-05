Битва за Київ. Аналіз ситуації

Триває 41-й день повномасштабної війни Росії проти України

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Смотрю, оценки того, что произошло под Киевом, в военном отношении разнятся в нашем обществе кардинальным образом. От мега-перемоги, до мега-зрады.

Я сейчас, не о том что случилось с мирными жителями, жильем или социальной инфраструктурой. Я о военной стороне событий.

Прежде чем давать какую-либо оценку такого рода, необходимо уяснить себе один важный нюанс: оценка, с военной точки зрения, событий на том или ином направлении должна базироваться на осознании результатов выполнения планов и задач, которые ставили перед собой противоборствующие стороны изначально.

Именно это является главным критерием, при такого рода оценке последующие «сноски» на те или иные условия или факторы, которые усложняли или же упрощали сторонам выполнения их планов, играют второстепенную, и скорее поясняющую роль нежели влияющую на саму оценку.

Посему, я предоставлю вам самим, мои уважаемые читатели, сделать такого рода оценку, но при этом, укажу на ряд результатов, которые, я надеюсь, вам в этом помогут.

Итак касаемо орко-стада, прорвавшегося к Ирпеню и Стоянке

Первое. Нет никакого сомнения, что изначальным планом российского военного командования вовсе не предусматривалась достаточно продолжительная (до месяца) абсолютно бессмысленная с военной точки зрения «туристичнеская прогулка» ударной армейской группировки в 35 тысяч военнослужащих, в состав которой входила целая россыпь элитных частей и соединений, в западных и северо-западных лесисто-болотистых предместьях украинской столицы.

Второе. Именно этой, а не какой-либо другой группировке из всех войск вторжения, изначально отводилась главная роль во всем российском сценарии так называемой «специальной военной операции». Это мое утверждение может кому-то показаться дискуссионным, но я продолжаю настаивать на том, что именно эта группировка должна была нанести главный «парализующий» удар по сценарию всей операции.

Третье. Российским войскам на этом операционном направлении удалось на первоначальном этапе достичь оперативной внезапности и соответственно достаточно впечатляющих оперативных результатов, но только касаемо выполнения первых задач. С последующими у них явно и очевидно «не сложилось».

Четвертое. Достижение этой группировкой ряда промежуточных целей, например, перерезание трассы е-40 Киев – Чоп или выход на дистанции ведения эффективного артиллерийского огня по северным, северо-западным и западным окраинам Киева, ни в коей мере не является свидетельством достижения этой группировкой тех целей, которые для нее предусматривались общим планом «операции».

Они явно и очевидно строились на том, чтобы действия этой группировки имели не только оперативное значение, но и получили перспективу влияния на весь ход войны, т.е. стратегическое значение.

И вот с этим у этой группировки – не получилось, пришлось «ограничится» бойней в Буче и других захваченных селах и городках, а так же стрельбой по гражданскому автотранспорту на «житомирской трассе».

Пятое. Тот факт, что эта группировка в конце концов была вынуждена отступить, отказавшись от выполнения всех этих далеко идущих планов и замыслов, говорит сам за себя. Все попытки российского военного командования действовать «по плану» (о его содержании поговорим отдельно) и «гальванизировать» наступательные возможности этой группировки оказались неудачными.

Шестое. В сравнении с другими группировками российских войск, действующее на этом направлении орко-стадо, точнее его командование, отличалось несколькими, явно не совсем обычными для российской армии качествами:

Запредельной тактической агрессивностью подчиненных ему частей и подразделений местами переходящей в нахальство. Что отчасти объясняется наличием в составе этой группировки значительного количества «лучших из лучших», российской армейской элиты – частей и подразделений из состава войск специального назначения, морской пехоты и воздушно-десантных войск.

Большей гибкостью оперативного мышления командные структуры этой группировки отличались намного более реалистичной и трезвой оценкой текущей оперативной и тактической ситуации в подотчетной ему операционной зоне, нежели это например было на Юге или в районе Харькова

И запредельной (не смотря ни на что, и не на кого) желанием выполнить «поставленную задачу». Именно тут отмечались случаи, когда не смотря на то, что в передовых подразделениях иногда оставалось по 30-40% от первоначального состава живой силы и ВВТ, они продолжали свои упорные попытки наступать.

Седьмое. И все же, не смотря на все выше перечисленное мною, этой группировке пришлось отступить и ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ПЕРЕД НЕЙ ЗАДАЧИ, в том числе – и после ее «видоизменения», которое, судя по всему, произошло в двацатых числах марта.

Невыполнение главной задачи, которую ставило перед ней ее высшие командные инстанции, и есть главным критерием оценки ее результативности

Теперь касаемо действий ВСУ и вообще Сил обороны Украины в этой операционной зоне

Первое. Нет никакого сомнения, что у командных структур ВСУ, точнее в их планах организации и проведения Стратегической оборонной операции, предусматривались действия орков с территории Беларуси. Это особенно актуализировалось после того, как стало известно, что после «совместных российско-беларуских учений» российские войска остаются «для прикрытия беларуской границы».

Второе. Вопрос о том, насколько серьезного значения придавали украинские структуры военного управления возможным действиям орков на этом операционном направлении до сих пор остается дискуссионным. Расценивал ли наш ГШ, это направление как «второстепенное», или придавал ему «основное» значение, никто вам сейчас и в последующем не скажет и не расскажет.

Потому, как по большому счету, противник понес тут ОДНОЗНАЧНОЕ и БЕССПОРНОЕ поражение и это уже никого не должно интересовать.

Третье. Так же не вызывает сомнения тот факт, что украинское военное командование в ходе развития ситуации северо-западнее и западнее Киева сумело не только добиться выполнения своих подкорректированных оперативных планов, но и сорвать выполнение планов противника, которые изменялись намного медленнее украинских и носили явный отпечаток догматов так называемой «советской военной школы».

Причем, украинское военное командование сделало это, так сказать в «экономном режиме», не занимаясь планированием «лобовых контрнаступательных» действий и не сжигая свои резервы, при выполнении абсолютно оторванных от реальности неких «планов по немедленному разгрому вклинившегося противника».

Спокойно, вдумчиво, без шапкозакидательских «давай-давай» наше командование спланировало и провело ряд мероприятий, которые не только сначала остановили это все агрессивное стадо у западных и северо-западных предместий Киева, но и потом поставили его в весьма неудобное положение «раскоряк».

Таким образом, вынудив его в конечном итоге отступать с весьма «перспективного» (в его понимании, конечно) направления.

Четвертое. Таким образом, мы можем говорить о том, что после того, как планы украинского военного командования были существенно откорректированы (еще раз повторяю, я не знаю их первоначального содержания и характера) в следствии первоначально успешных действий противника на этом операционном направлении, оно вполне смогло добиться их выполнения.

Причем, если не в полном объеме, то явно в значительной их части. Результат, как говорится «на лицо», группировка войск противника, оперировшая на этом операционном направлении, БЫЛА ВЫНУЖДЕНА оставить ранее захваченные рубежи и территории, а не добровольно и «по собственной воле» уйти. Подчеркиваю это еще раз ВЫНУЖДЕНА.

Подводя итог вышесказанному

Некоторые склонны оценивать то, что произошло под Киевом, как некое «несостоявшееся сражение». Мол, командование противника, собиралось продолжать, но тут, кто-то у них в «гламурном» штабе решил сконцентрироваться на Донбассе и потому они, якобы ушли не дав генерального сражения.

Это не так, точнее совершенно не так.

То самое преславутое «сражение за Киев» произошло, просто протекало оно не как у многих обывателей в представлении, непосредственно в Киеве, а произошло оно в северо-западных районах Киевской области.

И орки его ПРОИГРАЛИ.

Разбиты окончательно и бесповоротно, они тут, конечно, не были ибо сумели отступить более-менее организовано, но сражение за свою столицу Украина выиграла ОДНОЗНАЧНО.

Джерело: блог Костянтина Машовця

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